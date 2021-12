Inilah 10 Album Musik Terbaik 2021 Versi TIME

TEMPO.CO, Jakarta - TIME baru saja merilis daftar album musik terbaik 2021. Siapa saja yang masuk dalam daftar 10 album terbaik?

Dilansir dari laman TIME, Sabtu, 4 Desember 2021, album-album itu mengeksplorasi obsesi, kemarahan, patah hati, keterasingan, keluarga, dan keterasingan. Terkadang album-album itu bahkan mengeksplorasi eksplorasi itu sendiri.

Berikut ini daftar 10 album musik terbaik 2021 versi TIME:

1. Promises – Floating Points, Pharoah Sanders, & The London Symphony Orchestra

Dengarkan Promises dan Anda akan merasakan sensasi berkendara melalui lanskap pantai yang terus berubah melalui terbing terjal, sungai mengalir, serta ladang ungu dan merah yang muncul dari kabut. Album ini adalah perpaduan menakjubkan dari pengaruh jazz, klasik, dan ambient yang melampaui genre untuk menciptakan sesuatu yang baru.

2.Vince Staples – Vince Staples

Di album ini, rapper Staples sepenuhnya bersandar pada elemen-elemen rap indie, seperti ketukan tempo lambat, melodi murung, gelap, dan realitas suram jalanan. Lagu-lagu di dalamnya menawarkan tampilan paling intim tentang siapa Staples, yang tidak bisa dipahami, baik sebagai pria maupun artis.

3. to hell with it – PinkPantheress

PinkPantheress mengambil sampel dari rumah sekolah tua dan garasi yang diperkuat dengan dosis breakbeat untuk membangun trek dansa emotive, serta didukung vokal lembut bak malaikatnya. Album berisi 10 lagu dengan waktu kurang dari 19 menit ini membuat kita menyoroti kemampuannya untuk membuat orang merinding dalam waktu kurang dari dua menit.

4. Blue Weekend – Wolf Alice

Wolf Alice, band rock Inggris ini menaburkan perasaan elegan, merajuk, dan kasar tanpa cacat dalam album ketiganya ini. Sang vokalis, Ellie Roswell, terdengar luar biasa di sepanjang lagu, entah itu lagu penghormatan ke California atau lagu yang membuatnya berteriak dengan energi liar.

5. Still Over It – Summer Walker

Terinspirasi dari rumor perselingkuhan mantan pasangan Walker yang juga seorang produser di beberapa lagunya, ia melahirkan album perpisahan yang penuh perasaan dan memabukkan. Vokal halus dan misandrynya membuat kita merasa patah hati tak pernah terdengar sebagus ini.

6. The Marfa Tapes – Jack Ingram, Miranda Lambert, Jon Randall

Rekaman album Ingram, Lambert, dan Randall ini diambil di Gurun Marfa Texas, di mana Anda bisa mendengar kaleng bir terbuka dan pesawat terbang di atas kepala. Bersama-sama, ketiganya menemukan ekstasi dalam hal-hal kecil, seperti tomat buatan sendiri dan pembebasan setelah patah hati yang brutal.

7. Donda – Kanye West

Album ini diluncurkan setelah serangkaian pesta dan perceraiannya. Meski ia dibayang-bayangi kontroversi dan dicemoog para pembenci, albumnya adalah karya yang luar biasa.

8. The Hands of Time – Weedie Braimah

Pemain persekusi ini menggabungkan tradisi drum Afrika Barat dengan aliran musik Amerika kulit hitam yang lebih baru, termasuk hip-hop, funk, jazz, dan fusion, dalam albumnya ini. Ia menjadi yang terdepan dalam genre ini berkat album yang sangat beragam namun kohesif.

9. Navy’s Reprise – Navy Blue

Rapper Sage Elsesser atau yang dikenal dengan nama panggung Navy Blue ini melakukan rap dengan kesabaran yang dingin dengan lirik yang tidak banyak mengalir. Suara piano yang cekatan, saksofon yang merengek, lirik perpisahan dan keselamatan, serta didukung rap Navy Blue akan membuat Anda menemukan keceriaan setiap mendengarkannya.

10. Heaux Tales – Jazmine Sullivan

Sullivan berkomitmen penuh untuk kesenangan dalam album keempatnya ini, sebuah pujian untuk kemenangan serta kesengsaraan seks dan cinta. Diselingi dengan selingan kata yang diucapkan paduan suara wanita berbeda, album ini merupakan ode untuk keinginan wanita. Tak heran album ini masuk 10 album musik terbaik 2021.

AMELIA RAHIMA SARI

