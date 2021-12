Squid Game Dapat Tiga Nominasi di Critics Choice Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Serial asal Korea Selatan, Squid Game berhasil mendapatkan tiga nominasi di ajang Critics Choice Awards 2022. Mengutip dari Yonhap pada Selasa, 7 Desember 2021, Squid Game telah dinominasikan dalam tiga kategori termasuk serial drama terbaik di Critics Choice Awards ke-27.

Squid Game juga masuk dalam kategori aktor terbaik dalam serial drama dan serial bahasa asing terbaik. Untuk kategori serial drama terbaik, Squid Game akan bersaing dengan tujuh kandidat lain, termasuk Succession dari HBO, This Is Us dari NBC, dan Yellowjackets dari Showtime.

Aktor Lee Jung Jae masuk dalam kategori aktor terbaik dalam serial drama, akan menjadi satu-satunya pemain bahasa non-Inggris. Dalam kategori ini, Lee Jung Jae bersaing dengan Sterling K. Brown dari This Is Us, Mike Colter dari Evil, Brian Cox dan Jeremy Strong dari Succession, serta Billy Porter dari Pose.

Sedangkan untuk kategori serial bahasa asing terbaik, Squid Game akan bersaing dengan Acapulco dari Meksiko, Call My Agent! dari Prancis, Lupin dari Prancis, Money Heist dari Spanyol, dan Narcos: Meksiko dari Meksiko.

Squid Game menjadi acara televisi Korea Selatan pertama yang sukses mendapatkan nominasi di Critics Choice Awards, upacara penghargaan besar di Amerika Serikat. Pemenang Critics Choice Awards rencananya akan diumumkan pada 9 Januari 2022.

Sebelumnya, Squid Game dinyatakan sebagai pemenang kategori Breakthrough Series - Long Format di Gotham Awards 2021, ajang penghargaan tahunan untuk film indie dan serial televisi dengan anggaran rendah. Squid Game bersaing dengan lima serial lainnya termasuk Small Axe dari Amazon Studios dan It's A Sin dari HBO Max.

Sutradara Hwang Dong Hyuk telah mengonfirmasi dan mengungkapkan alasannya untuk melanjutkan Squid Game season 2 karena permintaan dari penonton yang sangat banyak. “Rasanya hampir seperti kita tidak punya pilihan. Musim berikutnya ada di kepala saya sekarang. Saat ini, saya sedang dalam tahap perencanaan. Masih terlalu dini untuk mengatakan kapan dan bagaimana itu akan keluar," kata Hwang Dong Hyuk dikutip dari Soompi pada Rabu, 10 November 2021.

