Ari Lasso Menjalani Kemoterapi Keempat, Bersyukur Bisa Bertahan Sejauh Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ari Lasso masih terus menjalani kemoterapi sebagai rangkaian dari pengobatan untuk melawan kanker limfoma yang dideritanya. Saat menjalani kemoterapi yang keempat, Ari Lasso mengaku lebih banyak merenung dan bersyukur.

"Chemo tengah malam memberi banyak waktu untuk saya pribadi untuk merenung, kontemplasi, mensyukuri berkat Tuhan yang tiada habisnya, mengagumi keBAIKan Tuhan yang tiada batasnya," tulis Ari Lasso di Instagram pada Selasa, 7 Desember 2021.

Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Ari Lasso berada di rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Kepala plontosnya dibalut dengan kain berwarna biru. Ia terlihat tenang dan menunjukkan jari telunjuk dan tengah yang merupakan simbol damai ke arah kamera.

Mantan vokalis Dewa 19 ini masih harus menjalani dua kali kemoterapi lagi. Ia bersyukur bisa melewati berbagai pengobatan hingga saat ini. "Sungguh, Tanpa campur tangan dan penyertaanNYA gak mungkin saya bisa bertahan hingga kemo 4 (yang berarti kurang 2 lagi)," tulisnya.

Unggahan ini bukan tanpa sebab ia tuliskan di media sosial. Ari Lasso ingin membagikan ceritanya ini agar dapat memotivasi banyak orang di luar sana yang sedang berjuang seperti dirinya. Menurutnya dukungan dan semangat dari orang-orang sekitar sangatlah penting.

"Yuuk kita saling menguatkan.. saling menyemangati. Karena semangat dan kekuatan yang bersumber dari orang-orang yang care sungguh ajaib kekuatannya. Keep the fight.. keep the faith," tulisnya.

Sejumlah rekan-rekan selebritas menuliskan kalimat positif dan dukungan untuk kesembuhan Ari Lasso. Mereka sudah tida sabar melihat Ari Lasso sembuh dan kembali ke dunia hiburan.

"Mas Ari sering manggil aku ‘Ndul’. Sekarang aku manggil kamu ‘Mas Ndul’yaa. Cepat sehat dan gondrong kembali, idolaku," tulis Anji. "Sembuh sembuh rek… Amin," tulis Maia Estianty. "Love you kotz…miss you soo much. Semangat terus," tulis Judika. "Kuwe kuat so .... Bismillah sembuh so ...." tulis Anang Hermansyah. "Semangat terus brooo , selalu didoakan," tulis Melly Goeslaw.

Sejak Ari Lasso mengungkapkan penyakitnya, tidak sedikit para sahabat dan penggemarnya yang terus mendoakan dan memberikan semangat. Hal itu diakui Ari Lasso sangat berpengaruh untuk kesehatannya.

"Trimakasih buanyak untuk semua sodara temen sahabat kawan temen digital fans or siapapun kalian, sepotong doa, harapan, amin dari kalian sungguh tak terhingga kekuatannya buat saya.. sungguh ! Jadi sekali lagi dari hati terdalam terucap terimakasih I L O V E Y O U !!! F U L L !!" tulisnya di akhir unggahannya.

Ari Lasso baru saja memenangkan Indonesian Music Awards 2021 kategori Throwback Hits of the Year lewat lagu Hampa. Ajang penghargaan tahunan untuk para musisi Indonesia digelar pada Senin, 6 Desember 2021. "Trimakasih smua... it means a lot. Jangan lupa pencipta notasi 'hampa' akang @ricky_fiveminutes !! Nuhun Kikkk Special thanx to @officialrcti @langitmusik n Indonesian Music Awards," tulis Ari Lasso di Instagram pada Senin, 6 Desember 2021.

