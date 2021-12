Donna Agnesia Pulang dari Rumah Sakit, Lanjut Pemulihan di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Donna Agnesia sudah diperbolehkan pulang setelah lima hari dirawat di rumah sakit. Meski Donna tetap harus menjalani masa pemulihan di rumah, Darius Sinathrya senang sang istri akhirnya bisa melepas rindu dengan anak-anaknya.

"Yeiii… kabar baik, udah boleh pulang hari ini, bisa lanjut istirahat dan pemulihan di rumah. Ada yang udah gak sabar keluar kamar & kangen kiddos & kangen rumah!!" tulis Darius di Instagram pada Minggu, 5 Desember 2021.

Donna bersama putrinya, Sabrina harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan selama beberapa hari. Kabar ini pertama kali disampaikan Darius di Instagram pada Rabu, 1 Desember 2021. "Makasi untuk semua doa & suport teman-teman buat kesembuhan @dagnesia & @sabrina semoga masa pemulihan bisa lancar. Kalian semua juga sehat2 yaaa. GBU," tulis ayah tiga anak tersebut.

Sabrina yang awalnya mengalami demam tinggi sudah diperbolehkan pulang lebih dulu sejak Jumat, 3 Desember 2021. Selama dirawat di rumah sakit, Darius Sinathrya selalu siaga menemani istri dan putri bungsunya. Darius sebisa mungkin untuk meluangkan waktu di tengah jadwal perkerjaannya yang padat. "Maaf yaa cuma bisa nemenin sebentar hari ini… tapi seneng bisa ngobrol, mijitin & meluk kamu lagi… I love you so much sayang @dagnesia," tulis Darius di Instagram pada Jumat, 3 Desember 2021.

Donna sangat berterima kasih kepada Darius yang selalu ada untuknya termasuk di saat sakit. "You did everything sayank .. Makasi ya," tulis Donna di kolom komentar.

Dalam berbagai unggahan, Darius juga selalu menyemangati Donna agar segera pulih dan bisa kembali beraktivitas bersama. "Yuk cepet sembuh sayang, nanti kita touring, aku boncengin kemana kamu mau…" tulis Darius pada Minggu, 5 Desember 2021. Donna menyambut baik ajakan Darius tersebut. "Cannot wait sayank," tulisnya di kolom komentar.

Sebelumnya, Darius Sinathrya mengungkapkan bahwa ia bersama Donna Agnesia dan dua anaknya berencana untuk menyusul putra pertamanya di Prancis. Putra pertama mereka, Lionel saat ini sedang berada di Prancis untuk sekolah sepak bola. "Semoga tengah bulan nanti bisa berangkat nengokin Kk @lionel.sinathrya kita semua udah kangen banget!!!" tulis Darius di Instagram pada Kamis, 2 Desember 2021.

