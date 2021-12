Cuplikan Perdana Spider-Man: Across the Spider-Verse Rilis, Tayang Oktober 2022

Cuplikan film Spider-Man: Across the Spider-Verse. Foto: Sony Pictures.

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Pictures Animation merilis cuplikan perdana dari film Spider-Man: Across the Spider-Verse. Film animasi ini merupakan sekuel dari Spider-Man: Into the Spider-Verse yang rilis pada 2018.

Melansir dari Variety, cuplikan baru melanjutkan dari bagian Spider-Verse pertama yang menunjukkan Miles Morales (disuarakan oleh Shameik Moore) bersantai di tempat tidurnya sambil mendengarkan lagu Sunflower milik Post Malone dan Swae Lee.

Setelah dihubungi oleh Gwen Stacy alias Spider-Gwen (disuarakan oleh Hailee Steinfeld) dari dimensi alternatif, keduanya keluar dari jendela kamar tidur Morales. Cuplikan berdurasi 2 menit 29 detik itu mencapai klimaks saat Morales sebagai Spider-Man berayun melalui kota dan portal, menampilkan gaya animasi sekuel yang memukau.

Cuplikan video diakhiri dengan pengungkapan judul Spider-Man: Across the Spider-Verse dan keterangan bahwa film ini merupakan bagian pertama. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa akan lebih banyak sekuel Spider-Verse nantinya.

"Kisah Miles Morales dan #SpiderVerse web expands. Lihat dulu Spider-Man: Across the Spider-Verse (bagian pertama). Eksklusif di bioskop Oktober 2022," tulis Instagram Sony Pictures pada Minggu, 5 Desember 2021.

Sebelumnya, produser Christopher Miller mengunggah gambar sederhana sebuah truk dengan logo di acara Today pada Sabtu, 4 Desember 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa tampilan sekuel Spider-Verse akan diungkap dalam waktu dekat.

Spider-Verse pertama sukses di seluruh dunia dengan meraup 375,5 juta dolar AS dan menghasilkan kemenangan Oscar pertama Sony Animation untuk fitur animasi terbaik. "Miles Morales kembali untuk bab berikutnya dari Spider-Verse saga pemenang Oscar, sebuah petualangan epik yang akan membawa Spider-Man lingkungan penuh waktu dan ramah Brooklyn melintasi Multiverse untuk bergabung dengan Gwen Stacy dan tim baru Spider-People harus berhadapan dengan penjahat yang lebih kuat dari apa pun yang pernah mereka temui," tulis Sony Pictures.

Bersamaan dengan Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony juga mengungkapkan cuplikan dari spin-off Spider-Man yang akan datang di Brazil Comic-Con Experience 2021 pada Sabtu, 4 Desember 2021 dengan menampilkan adegan lengkap dari Morbius. Film ini dibintangi Jared Leto sebagai Dr. Michael Morbius, musuh vampir Spider-Man dalam komik Marvel. Film ini akan tayang di bioskop pada 28 Januari 2022.

