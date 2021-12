Raditya Dika Unggah Pesan Suara Putrinya, Dodit Mulyanto: Serunya Berkeluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, penulis, dan komedian, Raditya Dika memamerkan putri sulungnya, Alinea Ava Nasution, kini sudah pintar merekam suaranya sendiri dan mengirimkannya kepada sang ayah. Ia mengunggah pesan mengharukan sekaligus lucu ini di halaman Instagramnya, Ahad, 5 Desember 2021.

"Papa, lagi apa nih? Pa bobok sama Kakak ya? Yuk Papa, see you, ciuuuumm," terdengar suara Alinea yang akrab disapa Alea itu dengan polos dan menggemaskan. Raditya pun membalas pesan putrinya. "Selamat bobok, Kakak, see you," jawabnya.

Penulis novel Cinta Brontosaurus ini mengomentari pesan suara putrinya yang kini sudah memiliki adik bernama Aksara Asa Nasution tersebut. "Alea sudah bisa kirim voice note, pas papanya belum pulang, ini yang dia kirim. Cepat banget gedenya kamu, nak," tulisnya pada keterangan unggahannya ini.

Unggahan juri berbagai kompetisi Stand Up Comedy ini menarik perhatian Dodit Mulyanto, komika yang dulu berani meledek kejomloannya saat masih mengikuti lomba. "Serunya berkeluarga," tulisnya seolah mengisyaratkan ingin segera menyusul Raditya.

Dodit Mulyanto (Instagram - @dodit_mul)

Komentar Dodit ini ramai mendapatkan tanggapan balik dari netizen. Kebanyakan mendoakan agar Dodit segera menyusul Raditya. "Ndang rabii Mas Dodd," tulis @lailatul***. "Gek ndang Mas," tulis @pradipta***. "Semoga jodoh Kak, jodoh gak tahu dari masa asalnya," tulis Notsu***.

Tapi, banyak juga yang menggunakan kesempatan itu untuk meledek Dodit mewakili Raditya saat di-roasting komika itu. "Bulu hidungmu iku lho Mas...Lepaskan Radiiitt, lepaskan," tulis @ilham***, menirukan materi yang pernah dibawakan Dodit saat meledek Raditya. "Karma lo Bang, gara-gara bilang RA dit ya Dika orang biasa aja yang belum menikah," tulis @haris***. Hingga kini, video yang baru diunggah Kompas TV setahun lalu untuk acara pada 2014 itu sudah ditonton lebih dari 15 juta kali.

Empat tahun setelah digoda Dodit, Raditya Dika menikahi Anissa Aziza, mantan anggota girlband Cherrybelle. Ia juga bermain di komedi situasi Malam Minggu Miko, yang dibuat oleh Raditya. Mereka menikah pada 5 Mei 2018. Setahun kemudian lahir anak mereka, Alinea pada 6 Mei 2019 dan Aksara pada 3 November 2020.

