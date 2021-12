Kim Bum Jadi Dokter Cerdas dari Keluarga Kaya di Drama Korea Ghost Doctor

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Bum akan berperan sebagai dokter residen bernama Go Seung Tak yang cerdas dalam drama Korea terbaru, Ghost Doctor. tvN baru-baru ini merilis foto perdana penampilan Kim Bum di drama Ghost Doctor.

Melansir dari Soompi, Go Seung Tak merupakan pria yang berasal dari keluarga kaya atau terpandang. Terlahir dari keluarga kaya dengan pikiran yang cemerlang, Go Seung Tak tumbuh dengan segala kelebihannya. Namun kecerdasan dan latar belakangnya itu berbanding terbalik dengan sifatnya.

Go Seung Tak digambarkan memiliki karakter yang tidak sopan. Ini terlihat selama wawancara magang ketika Go Seung Tak ditanya mengapa ingin menjadi dokter. “Karena kakek dan ibuku menyuruhku," kata Go Seung Tak.

Tetapi ketika Go Seung Tak menemukan dirinya terjerat dengan ahli bedah toraks jenius, Cha Young Min (diperankan oleh Rain) karena insiden yang tidak terduga, serangkaian pertunjukan yang menghibur akan terungkap.

Ada dua foto Kim Bum yang dirilis oleh tvN. Pada foto pertama Kim Bum mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kaos putih di dalamnya. Ia terlihat percaya diri dengan menunjukkan senyuman. Namun pada foto kedua, penampilan Kim Bum terlihat berbeda. Bintang drama Korea Law School itu terlihat kebingungan sambil mengenakan jas dokter.

“Melalui karakter Go Seung Tak, pemirsa akan dapat merasakan berbagai pesona aktor Kim Bum. Silakan tonton Ghost Doctor untuk melihat cerita relatable yang akan digambarkan Kim Bum yang penonton tidak akan bisa tidak mendengarkan," kata perwakilan staf produksi saat memuji penampilan Kim Bum di Ghost Doctor.

Ghost Doctor merupakan karya sutradara Boo Sung Chul yang menghadirkan drama medis fantasi tentang dua dokter yang sangat berbeda dalam hal latar belakang, keterampilan, atau kepribadian mereka, tetapi pada akhirnya menggabungkan jiwa dan raga mereka.

Ghost Doctor dibintangi oleh Rain sebagai Cha Young Min, Kim Bum sebagai Go Seung Tak, Uee, serta Son Naeun Apink sebagai dokter magang ruang gawat darurat bernama Oh Soo Jung yang percaya pada fenomena supernatural dan keajaiban. Ghost Doctor akan tayang pada 3 Januari 2022.

