Selebritas Berani Akui Menderita HIV / AIDS, Freddie Mercury dan Magic Johnson

TEMPO.CO, Jakarta - AIDS merupakan salah satu penyakit mematikan yang disebabkan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Sejak 1988, Hari AIDS Sedunia telah menjadi seruan tahunan untuk mengakhiri pandemi HIV/AIDS mengingat banyak orang yang kehilangan nyawa karena penyakit ini, termasuk selebriti terkenal.

Berikut adalah selebritas yang berani mengakui dirinya terinfeksi HIV / AIDS:

1. Freddie Mercury (1946-1991)

Freddie Mercury merupakan vokalis band rock asal Inggris Queen yang sangat sukses. Sesaat sebelum kematiannya, Mercury yang bergabung dengan teman satu bandnya untuk satu video terakhir, "These Are the Days of Our Lives," sebuah lagu di mana ia mengenang masa mudanya. Mengutip dari Hivplusmag.com, ia meninggal karena bronkopneumonia yang disebabkan oleh AIDS pada 1991.

2. Magic Johnson

Mantan atlet basket asal Amerika Serikat,yang pernah bermain untuk Los Angeles Lakers terbuka dengan penyakitnya pada 1991, di tengah penderita AIDS memiliki stigma buruk dalam pandangan masyarakat. Ia mengumumkan HIV yang ia derita lalu pensiun sebagai atlet. Johnson menghabiskan waktunya untuk medirikan yayasan yang bergerak di bidang pencegahan penularan HIV.

3. Anthony Perkins (1932-1992)

Aktor Hollywood yang terkenal karena perannya sebagai Norman Bates ini dikenal memiliki hubungan romantis yang dekat dengan banyak wanita dan pria. Perkins meninggal pada 1992 karena pneumonia terkait AIDS.

4. Gia Carangi (1960-1986)

Wanita kelahiran 1960 ini telah dijuluki "Supermodel Pertama di Dunia," setelah muncul di sampul empat edisi internasional Vogue, dalam lima edisi Cosmopolitan, dan dalam iklan untuk Armani, Versace, dan Christian Dior, sebelum ia berusia 23 tahun. Namun pada usianya yang ke-26, Carangi meninggal karena komplikasi terkait AIDS dan dilaporkan tertular melalui penggunaan narkoba suntikan.

