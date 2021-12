Ayu Ting Ting Boyong Anak dan Adiknya Nonton Konser BTS di Los Angeles

Ayu Ting Ting besama anak dan adiknya menyaksikan konser BTS Permission To Dance On Stage di Los Angeles. Foto: Instagram/@ayutingting92.

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ayu Ting Ting bersama putrinya, Bilqis Khumairah Razak dan adiknya, Syifa tengah berada di Amerika Serikat. Mereka bertiga sengaja terbang jauh ke Amerika untuk menonton konser BTS Permission To Dance On Stage.

Dari berbagai video yang diunggah di Instagram Storynya, Ayu memperlihatkan bagaimana suasana kemeriahan konser yang digelar di SoFi Stadium tersebut. Serupa dengan puluhan ribu penggemar BTS lainnya, Ayu juga membawa light stick untuk semakin memeriahkan konser tersebut.

"My little Army is here borahae.....keriting senang bunda pun ikut senang, dibelakang pas bgt kata iqis, 'ini pacar iqis bun' hahahhahaahahha...... j-hope (b-hope) bilqis jhope," tulis Ayu di Instagram pada Kamis, 2 Desember 2021.

Selama konser, Ayu bersama Bilqis dan Syifa asyik menyanyikan sejumlah lagu hits yang dibawakan BTS, antara lain Life Goes On, Dynamite, Idol, Boy With Luv, hingga Permission to Dance. Bilqis yang masih berusia tujuh tahun juga terlihat sangat antusias menyaksikan idolanya secara langsung. Namun saat konser hampir selesai, Bilqis sudah mulai kelelahan. "Hahahahaha beberapa jam kemudian nih doi mulai ngantuk hahaha," tulis Ayu di Instagram Story sambil memperlihatkan Bilqis menguap.

Konser BTS Permission To Dance On Stage berlangsung selama empat hari, 27- 28 November, dan 1-2 Desember 2021 di SoFi Stadium, Los Angeles. Meski duduk di area belakang, mereka bertiga masih bisa melihat jelas wajah masing-masing anggota BTS dari layar besar di panggung. "Ganteng semua perfect semua ahahahaha," tulis Ayu.

Ibu satu anak itu menjelaskan bahwa Bilqis memang sudah lama mengidolakan BTS. Ia sudah menjadi ARMY cilik sejak usia lima tahun. Bilqis juga yang membuat Ayu saat ini mengidolakan BTS. "Dari bundanya enggak tau sampai sekarang ikutan ngefans gara-gara iqis hahahaha keren idola kamu ya. Finally we're in the concert today anak bunda sayang ya," tulis Ayu.

Banyak netizen yang mengaku iri melihat Ayu Ting Ting dan putrinya bisa menjadi bagian di konser BTS kali ini. "Pengen kesana juga," tulis @tataav_v. "Iri banget sama bilqis," tulis @indar_k27. "Demi apa??? Ayu Ting Ting bikin warga Indonesia envy," tulis @siskalaura22. "Mau ada di situ juga," tulis @tiarafarkhah_.

