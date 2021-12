BTS Dipastikan Tidak akan Hadir di MAMA 2021, Terbentur Aturan Karantina

TEMPO.CO, Jakarta - BTS dipastikan tidak akan menghadiri acara Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021. Pihak CJ ENM telah resmi mengonfirmasi bahwa BTS tidak dapat hadir di acara yang akan digelar pada Sabtu, 11 Desember 2021.

"Kami telah mendiskusikan kehadiran BTS di '2021 MAMA', tetapi pada akhirnya, grup tersebut tidak akan hadir. upacara tahun ini," kata seorang perwakilan dari CJ ENM dikutip dari Allkpop pada Kamis, 2 Desember 2021.

Melansir dari Koreaboo, pemerintah Korea Selatan telah menetapkan aturan baru terkait karantina. BTS saat ini masih berada di Los Angeles, Amerika Serikat dalam rangka konser Permission To Dance On Stage di SoFi Stadium. Mereka membagi konser menjadi empat hari dan Kamis, 2 Desember 2021 menjadi hari terakhir konser mereka.

Setelah menggelar konser, BTS dijadwalkan tampil di Jingle Ball Tour pada Jumat, 3 Desember 2021. Paling cepat BTS akan tiba di Korea Selatan pada Sabtu, 4 Desember 2021. Namun aturan baru mengharuskan mereka menjalani karantina selama 10 hari karena munculnya varian Omicron sehingga paling cepat mereka menyelesaikan karantina tanggal 14 Desember 2021. Dengan demikian, BTS tidak dapat menghadiri MAMA 2021.

Meski tidak dapat menghadiri MAMA 2021, CJ ENM memastikan bahwa BTS akan tetap menyapa penggemarnya melalui rekaman video yang telah disiapkan sebelumnya. "Karena masalah penjadwalan, akan sulit untuk memproduksi tayangan pertunjukan pra-rekaman tepat waktu. Namun, BTS berencana untuk menyiapkan video sambutan singkat untuk para penggemar," kata perwakilan dari CJ ENM.

BTS mencatat sejarah baru lewat konser Permission To Dance On Stage sebagai konser dengan penjualan tiket tertinggi di SoFi Stadium. Konser Permission To Dance On Stage berlangsung selama empat hari, 27- 28 November, dan 1-2 Desember 2021.

“Kami sangat bahagia konser bersejarah BTS pertama kalinya di Amerika Serikat sejak 2019, diadakan di SoFi Stadium. BTS menjual habis empat pertunjukan untuk pertama kalinya dalam sejarah SoFi Stadium. Konser ini telah meraih penjualan tiket tertinggi di antara konser yang pernah diadakan oleh band atau penampil di SoFi Stadium,” ujar Christy Castillo Butcher, Senior Vice President of Programming SoFi Stadium, seperti dilansir Soompi, Senin 29 November 2021.

Baca juga: Jadwal BTS Padat Setahun ke Depan, Batal Hadir Batam

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.