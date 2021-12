Ellen Page Bintang The Umbrella Academy Transgender dari Wanita ke Pria

Ia juga membintangi sejumlah film populer seperti Hard Candy (2005), X-Men: The Last Stand (2006), Juno (2007), Inception (2010) arahan Christopher Nolan, X-Men: Days of Future Past (2014), dan Flatliners (2017). Yang terbaru, Page berperan sebagai Vanya Hargreeves di serial Netflix berjudul Umbrella Academy. instagram/@elliotpage

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2020 lalu, aktris asal Kanada, Ellen Page mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk menjadi seorang transgender.

Pemain serial The Umbrella Academy ini juga telah mengubah namanya menjadi Elliot Page. Bahkan, Elliot kini sudah terbuka mengenai keputusannya menjadi pria tulen. Melansir dari berbagai sumber, Elliot baru saja memamerkan pose setengah telanjang dengan bawahan celana renang. Dalam postingan tersebut, tampak perubahan fisiknya dengan dadanya yang kini telah bidang.

Nama Ellen Page atau sekarang dikenal Elliot Page sudah tidak asing lagi dalam industri perfilman Hollywood. Dikutip dari hellomagazine.com, kelahiran 21 Februari 1987 ini besar di Hailfax, Nova Scotia, Kanada, dari pasangan Dennis Page dan Martha Philpotts. Elliot menyelesaikan pendidikannya di Hailfax Grammar School sampai kelas sepuluh. Kemudian, Elliot melanjutkan pendidikan di Queen Elizabeth High School dan lulus dari Shambhala School pada 2015. Elliot juga pernah mengikuti Program Interasi di Vaughan Road Academy selama dua tahun di Toronto. Ontario.

Kecintaannya dengan dunia peran sudah tampak sejak usia dini. Elliot bahkan mengikuti Sekolah Teater Neptunus di kota kelairannya. Melansir dari imdb.com, saat berusia 10 tahun, Elliot memulai debut aktingnya di Kanada dengan tampil dalam film Pit Ponny (1999). Kemudian, pada 2002, Elliot juga muncul dalam film Marion Brigde (2002) dan berhasil mengantarkannya memenangkan penghargaan di Festival Internasional Toronto untuk nomisasi Fitur Pertama Kanada Terbaik. Semenjak saat itu, tawaran untuk membintangi film ataupun serial pun mulai bermunculan.

Hard Candy (2005) menjadi debut filmnya untuk semakin dikenal dalam kancah Hollywood. Melalui film ini, Elliot berhasil masuk nominasi sebagai Best Actress di sejumlah ajang penghargaan. Beberapa film yang pernah dimainkan oleh Elliot antara lain JX-Men: The Last Stand (2006), Juno (2007), dan X-Men: Days of Future Past (2014). Selain itu, Elliot juga membintangi seri Netflix bertajuk The Umbrella Academy (2019) dengan berperan sebagai Vanya Hargreeves.

Dalam kehidupan sosial, Ellen Page atau Elliot merupakan seorang aktivis bidang feminis, lingkungan dan mengadvokasi hak-hak LGBTQ, dilansir dari thecanadianencyclopedia.ca. Elliot juga merupakan sosok yang menerapkan pola hidup vegan. Elliot juga dikenal aktif dalam beberapa aktivitas sosial, dengan salah satunya, Elliot turut berpartisipasi dalam serangkaian iklan online untuk kampanye Dana Kotak Makan pada 2008. Program kampanye ini ditujukan untuk anak-anak yang kurang beruntung.

