Mengenang Paul Walker, Film Lain yang Dibintanginya Selain Fast and Furious

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Paul Walker dalam industri perfilman Hollywood sudah tidak perlu diragukan lagi. Aktor berbakat asal Amerika itu dikenal karena kemampuan aktingnya. Hal tersebut ditandai dengan banyak film yang sudah Paul bintangi. Karirnya semakin melesat saat memerankan tokoh Brian O’conner di film aksi laga Fast and Furious sejak 2001.

Namun, ketika berada di tengah puncak karirnya, Paul Walker mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan Paul tewas di tempat, pada 30 November 2013 lalu. Sontak, kabar ini menuai banyak perhatian dari publik internasional, khususnya industri perfilman Hollywood. Kepergiannya juga menimbulkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga dan orang terdekat, tetapi juga para penggemarnya.

Meskipun demikian, Paul Walker memiliki tempat tersendiri di hati penggemar dan orang-orang terdekatnya. Terbukti dari beberapa film yang diperankannya masih sukses di pasaran hingga saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, berikut tiga film yang pernah dimainkan oleh Paul Walker.

The Fast and the Furious (Fast and Furious)

Film ini merupakan film seri bergenre aksi dan laga yang mengambil jalan cerita menegnai balapan jalanan liar dan perampokkan, dilansir dari digitalspy.com. Film ini rilis pada 22 Juni 2001 dengan seri pertama yang bertajuk The Fast and Furious. Dalam seri ini, Paul Walker berperan sebagai Brian O’conner sejak awal perilisan hingga film Fast and Furious seri ke-enam yang rilis pada 24 Mei 2013.

Pawn Shop Chronicles

Film Pawn Shop Chronicles disutradarai oleh Wayne Kramer yang rilis pada 12 Juli 2013. Melansir dari movieinsider.com, film ini memiliki genre komedi kriminal dengan salah satu tokohnya adalah Paul Walker, yang berperan sebagai Raw Dog. Film ini menjadi film terakhir yang dibintangi oleh Paul sebelum meninggal dunia setelah empat bulan film ini rilis.

Vehicle 19

Film yang disutradarai oleh Mukunda Michael Dewil menceritakan tentang Michael Woods (Paul Walker) yang terjebak dalam konspirasi di Afrika Selatan. Melansir dari imbd.com, puncaknya, ketika Michael menyewa sebuah mobil sedan tetapi yang datang adalah mobil minivan. Kesalahan mobil ini kemudian mengantarnya ke sebuah kekacauan yang melibatkan polisi di Kota Johannesburg, Afrika Selatan. Selain sebagai tokoh utama, dalam film ini Paul juga merupakan produser eksekutif

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: 8 tahun Lalu, Dunia Dikejutkan Aktor Paul Walker Tewas dalam Kecelakaan Tunggal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.