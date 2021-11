Rekor Baru Blackpink, Artis Pertama dengan Subscriber YouTube Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Blackpink menjadi artis pertama dalam sejarah YouTube yang mencapai 70 juta subscribers. Rekor ini mengalahkan Justin Bieber yang memiliki 66,4 juta subscriber.

Menurut YG Entertainment, Ahad, 28 November 2021, Blackpink telah berhasil mencapai 70 juta subscribers di kanal YouTube resmi mereka. Hal ini menjadikan Blackpink, artis pertama di dunia yang bisa mencapai jumlah tersebut.

Dilansir dari Allkpop, video-video musik Blackpink sudah ditonton sebanyak 32 miliar kali. Video musik DDU-DU DDU-DU, kagu dari album mini pertama mereka, SQUARE UP, kini telah ditonton sebanyak 1,7 miliar sejak rilis 2018 lalu. Jumlah ini memecahkan rekor sebagai video dari grup K-Pop yang paling banyak ditonton.

Begitu juga dengan lagu Boombayah yang sudah ditonton sebanyak 1,3 miliar kali. Video musik Playing With Fires, ditonton sebanyak 700 juta kali. Sementara video musik How You Like That sudah mencapai 1 miliar penonton.

Pencapaian Blackpink ini disambut gembira oleh Blink, nama kelompok penggemar Blackpink. “Blackpink membangun jalannya sendiri,” cuit @rosemysky. “Bayangkan pendapatan mereka dari YouTube? Penonton bertambah,” cuit @mp10. “14 bulan HIATUS, dan pemecahan rekor tidak berhenti,” cuit @Lucifer.

Blackpink pertama kali debut pada 8 Agustus 2016 melalui lagu Whistle dan Boombayah. Selama lima tahun berkarya, Blackpink telah menorehkan prestasi lewat lagu-lagu mereka. Lagu As If It's Your Last, Kill This Love, dan How You Like That, merajai tangga lagu populer selama beberapa waktu.

Secara grup, Blackpink belum mengeluarkan album baru lagi. Namun personelnya seperti Rose, Jennie dan Lisa sudah mengeluarkan album baru mereka. Sementara Jisoo akan debut di dunia akting lewat drama Snowdrop yang rencananya rilis 18 Desember 2021.

DEWI RETNO

