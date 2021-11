Go Kyung Pyo Positif Covid-19, Syuting Film Seoul Vibe Kembali Tertunda

Go Kyung Pyo. Foto: CL& Company.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Go Kyung Pyo dinyatakan positif terpapar Covid-19. Saat sibuk menjalani film original Netflix Seoul Vibe, Go Kyung Pyo menerima hasil positif Covid-19. Saat ini ia sedang menjalani isolasi mandiri untuk proses penyembuhannya.

Kabar ini dibenarkan oleh CL& Company, agensi dari Go Kyung Pyo. Kepada media Korea, Sport Dong-A, agensi mengatakan Go Kyung Pyo sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua pada Oktober lalu. “Saat ini Go Kyung Pyo telah membatalkan semua jadwalnya dan menjalani isolasi mandiri,” ujar agensinya seperti dilansir Naver, Selasa, 30 November 2021.

Dengan demikian, syuting drama Seoul Vibe akan mengalami pendundaan sampai ia sembuh. Seoul Vibe merupakan drama aksi terbaru yang dibintangi oleh Yoo Ah In, Go Kyung Pyo, Jung Woong In, Park Joo Hyun, dan Ong Seong Wu.

Ini adalah penundaan kedua dari produksi serial drama ini. Drama yang proses syutingnya dimulai 14 Agustus 2021, sempat harus mengalami penundaan setelah seorang kru dinyatakan positif Covid-19. Beberapa anggota kru menjalani tes dan dinyatakan positif pada 20 Agustus 2021.

Saat itu anggota kru dan bintang Seoul Vibes yang lain ikut menjalani tes dan hasilnya negatif. Produksi sendiri sempat terhenti karena kasus ini. Namun sekitar 22 Agustus 2021, proses syuting kembali dilanjutkan.

Go Kyung Pyo, memulai debutnya lewat drama produksi KBS Jungle Fish 2 (2010). Ia melatih kemampuan aktingnya dengan tampil di berbagai drama seperti SNL Korea, Flower Boy Next Door, Reply 1988, Strongest Deliveryman, dan Tomorrow Cantabile. Setelah menjalani wajib militer selama dua tahun, Go Kyung Pyo kembali dengan drama Private Life dan dipasangkan dengan Seohyun SNSD.

Baru-baru ini, Go Kyung Pyo dikabarkan terplih membintangi drama baru Connect. Drama ini akan disutradarai oleh Takashi Miike, sutradara asal Jepang.

DEWI RETNO

