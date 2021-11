Hari Ini 186 Tahun Lalu Mark Twain Lahir: Perjalanan Sastrawan Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta -Bagi Anda yang menyukai karya sastra barat, pasti tidak asing dengan nama Mark Twain. Mark Twain adalah salah satu penulis novel besar dan sastrawan asal Amerika Serikat yang terkenal dengan karya-karyanya, seperti The Adventures of Tom Sawyer dan The Adventures of Huckleberry Finn.

Selain itu, Twain juga dikenal sebagai penulis yang memiliki banyak kutipan dan humornya yang menyimpang kisah hidup yang pedih, unik, dan menarik.

Lalu, bagaimana profil dari Mark Twain?

Samuel Langhorne Clemens adalah seorang penulis, novelis, dan sastrawan asal amerika Serikat. Ia memiliki nama pena Mark Twain. Twain lahir pada 30 November 1835 di Florida, Amerika Serikat. Twain besar di sebuah kota kecil yang berada di pinggir Sungai Mississippi. Twain adalah anak keenam dari tujuh bersaudara. Ayahnya adalah seorang pengacara yang juga pebisnis.

Walaupun ia berasal dari keluarga yang cukup mapan, Twain tidak mendapatkan pendidikan formal yang cukup.

Pada 1848, setelah kematian sanga ayah, Twain bekerja penuh waktu di bagian printer pada sebuah surat kabar di Hannibal dan pada 1851 ia pindah ke pekerjaan penulis pada sebuah koran lokal dan menulis beberapa tulisan satire di koran tersebut.

Saat menginjak usia 17 tahun, Twain meninggalkan Hannibal dan berkelana dari tempat ke tempat, seperti New York, Philadelphia, Keokuk, dan Iowa. Pada 1857, Twain pernah menjadi nahkoda pada sebuah kapal uap di Sungai Mississippi. Twain bekerja di kapal uap sampai tahun 1861.

Twain akhirnya memutuskan untuk menjadi penulis dan novelis, tetapi sebelum itu, ia harus memikirkan nama pena yang akan dipakainya. Sebelum mapan menggunakan nama Mark Twain, Twain pernah mencoba berbagai nama, seperti Thomas Jefferson Snodgrass, Sersan Fathom, dan Josh.

Mapan dengan nama Mark Twain, ia banyak melahirkan karya-karya satra yang menumental dan terus dikenang hingga saat ini. Twain meninggal pada 21 April 1910 di Redding, Amerika Serikat.

EIBEN HEIZIER

Baca juga : Budi Darma Meninggal, Acara Wisuda Universitas Negeri Surabaya Berhenti Sejenak