Awkarin Dilamar Gangga Kusuma di Hari Ulang Tahunnya, Sempat Mengira Bercanda

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram Karin Novilda atau Awkarin dilamar kekasihnya, Gangga Kusuma. Gangga yang berprofesi sebagai penyanyi melamar tepat di perayaan ulang tahun Karin kemarin malam. Sempat mengira itu candaan, Karin akhirnya menerima lamaran Gangga.

“Yang ultah @awkarin, yang surprised semuanya. Gokil, dari nemenin @ganggaksm yang meyediakan bahu pas karin butuh bersandar waktu dulu, new year 2019 di singapore bareng, ngelewatin roller coaster hubungan mereka masing - masing, sampe balikan lagi dan sekarang…tunangan,” tulis Immanuel Ishak Johannes, teman Awkarin dan Gangga di Instagramnya, Selasa dinihari, 30 November 2021.

Dalam video yang diunggah Noel, Gangga Kusuma saat itu sedang menyanyikan lagu Kisah Romantis, yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly. Di bagian reff "Dan dengarlah sayangku/ Aku mohon kau menikah denganku", Gangga mengeluarkan cincin di hadapan Karin yang menyaksikan penampilannya. Karin sendiri terlihat kebingungan dan sempat bertanya-tanya ke temannya.

"Ini bercanda?" kata Karin. Teman-temannya sendiri meyakinkan Karin kalau ini bukan prank. Karin yang terharu langsung memeluk Gangga dan mengangguk. “She said yes,” tulis selebgram Keanu Angelo yang juga ada di situ.

Karinpun mendapat pelukan dan ucapan selamat dari sahabat-sahabatnya yang hadir di sana. Salah satu teman mereka, Will Mara mengunggah kabar bahagia ini di akun Instagramnya. “THIS. CANT. BE. REAL. @ganggaksm @awkarin melalui semua badai kalian sampai ke akhir. Aku bersyukur menjadi bagian dari roller coaster ini. Semuanya hanya akan menjadi baik mulai dari sini,” tulis Will yang mengunggah fotonya bersama Gangga dan Awkarin.

Karin berpacaran dengan Gangga sejak 2018 dan putus pertengahan 2019. Saat itu netizen mengira Karin serius dengan Gangga, karena keduanya sudah liburan bersama ke luar negeri. “Karin itu penting, tapi yang paling penting itu lagu yang baru gue rilis di semua digital platform,” ujar Gangga menjelaskan alasannya ikut Mantan Terindah Got Talent di kanal YouTube Karin, Selasa 27 Juli 2021.

Mereka akhirnya kembali bersama usai menjalani perjalanan darat ke Bali, Oktober 2021. Awkarin sendiri yang mengumumkan kalau ia dan Gangga akhirnya kembali bersama. “Bucinlyf starting… NOW,” tulis Karin di Instagramnya, 15 Oktober 2021.

DEWI RETNO

Baca juga: Disebut Richard Lee Pura-pura Infus, Awkarin: Timnya yang Nawarin

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.