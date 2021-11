BTS Bertemu Anderson Paak Usai Sukses Gelar Konser Offline Hari Pertama di LA

BTS bertemu Anderson .Paak di konser Permission To Dance On Stage, Los Angeles pada Sabtu, 27 November 2021. Foto: Instagram/@anderson._paak.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola asal Korea Selatan, BTS, sukses menggelar konser offline di Los Angeles, Amerika Serikat. Selama di sana, Bangtan Boys mendapat kesempatan bertemu dengan musisi asal Amerika Serikat, salah satunya adalah Anderson Paak. Mereka menyempatkan berfoto dan saling bertukar album.

“Lihat siapa yang kami temui @AndersonPaak @silksonic,” cuit akun Twitter BTS, Ahad, 28 November 2021. BTS baru saja menyelesaikan konser BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu, 27 November 2021.

Dilansir dari Soompi, konser tersebut dihadiri hampir 50 ribu penggemar BTS. Mereka memadatai stadion lalu dengan antusias bersorak dan bergerak mengikuti lagu-lagu hits BTS seperti Fire dan DNA. BTS membuktikan rasa sayang mereka terhadap penggemar sepanjang lagu Telepathy dan Stay.

Adapun Anderson Paak menonton bersama istrinya yang berkebangsaan Korea dan anak laki-lakinya. Melalui Instagram storynya, ia membagikan video saat sang putra bersemangat memasuki arena stadion sambil membawa bulb Light Bulb BTS. “Aku gugup, mau bertemu dengan BTS,” ujar putra Paak saat diajak menemui ke belakang panggung.

Ketika akhirnya bertemu di belakang panggung, baik Paak dan BTS saling memuji satu sama lain. “Kalian semua luar biasa,” ujar Paak memuji yang dibalas oleh RM BTS, “ Idola kami, Anderson Paak.”

Seluruh anggota keluarga Paak bergantian berfoto bersama ketujuh anggota BTS. Mereka juga sempat berjamming menyanyikan lagu duet Paak bersama Bruno Mars Leave The Door Open. “@bts.bighitofficial kabari saya, jika kalian butuh anggota baru! Aku bisa bekerja dengan baik dalam grup,” tulis .Paak dalam unggahannya di Instagram.

Nama Anderson Paak ramai menjadi perbicangan belakangan ini. Kesuksesannya lewat lagu Leave The Door Open semakin membawa namanya populer. Paak sudah merilis dua album selama tiga tahun belakngan, Oxnard dan Ventura. Selama pandemi ini, sama seperti yang lain, Paak juga tidak terlalu aktif.

Tapi siapa sangka kalau ia diam-diam menyiapkan duetnya bersama Bruno Mars, dikenal dengan nama Silk Sonic. Lagu yang membawakan irama-irama tempo dulu ini menjadi meledak dan kembali mengangkat namanya. “Many Thanks @bts.bighitofficial,” tulis .Paak.

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA berlangsung selama empat hari. Konser ini juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Theater dengan kapasitas hanya 6400 penonton. BTS berada di Amerika Serikat sebelumnya tampil di ajang American Music Awards 2021 bersama Coldplay membawakan lagu My Universe dan tampil solo membawakan Butter.

DEWI RETNO| SOOMPI

Baca juga: BTS Masuk Nominasi Best Pop Duo/Group Performance Grammy Awards 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.