Pengamat Musik Bens Leo Meninggal setelah Berjuang Melawan Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Pengamat musik, Benedictus Benny Hadi Utomo atau yang dikenal dengan Bens Leo, meninggal Senin pagi, 29 November 2021. Bens meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati.

“Telah berpulang dengan tenang menuju rumah bapa di surga, Bendictus Benny Hadi Utomo (Bens Leo), dalam usia 69 tahun, pada hari Senin, 29 November 2021, pukul 08.24 WIB di RS Fatmawati, Jakarta,” tulis pengumuman keluarga yang diunggah oleh Olga Lydia melalui akun Twitternya.

Dalam pengumuman tersebut juga dituliskan Bens Leo akan langsung dimakamkan. Pihak keluarga juga meminta, untuk tidak ada yang mengantar sampai pemakaman. “Demi menjaga privasi keluarga inti dan mentaati protokol kesehatan Covid 19, kami mohon kepada keluarga besar, para sahabat dan handai taulan untuk mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan iringan doa dari rumah masing-masing," demikian keterangan pengumuman tersebut.

Bens Leo dikabarkan meninggal karena Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh akun Twitter, Nini Sunny, yang menulis buku bersama Bens Leo. “Mas Bens Leo, sejak Kamis Minggu ll masuk RS Fatmawati krn Covid. Isteri & anaknya juga, namun sudah membaik. Hanya Mas Bens yang jadi sangat serius. Mohon doa untuk beliau. Mohon juga tetap jalani prokes. Covid masih ada!” cuitnya.

Unggahan terakhir Bens Leo di Instagram, ramai ucapan bela sungkawa dari para musisi. “Turut berdukacita om, RIP. I’m gonna miss u om. U bring so much for Indonesian Music. God bless u,” tulis Kevin Aprilio. “RIP om....seneng banget punya kenangan bertukar pikiran ttg musik & bercanda dgn om inspirator seniman...karya & kebaikan om selalu dikenang,” tulis Lala Suwages.

DEWI RETNO

