Selamat, Selain Nagita Slavina, Nola Be3 Juga Lahirkan Anak Keempat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Nola Be3 mengumumkan telah melahirkan bayi perempuan pada Jumat, 26 November 2021. Kelahiran anaknya keempat ini hampir berbarengan dengan Nagita Slavina yang melahirkan putra keduanya.

Anggota trio vokal Be3 ini mengabarkan hari bahagianya di halaman Instagramnya, dua jam lalu. Ia mengunggah foto tapak kaki bayinya dan papan bertuliskan nama putrinya.

"Assalamualaikum wr wb. Alhamdulilllaaah telah lahir buah hati ke-4 kami...Aladya Odetta Nakeya Ayu, 26 November 2021 pukul 08.42 WIB. Anggota baru dari @thebaldys. Insyaallah Nakeya jadi anak yang salehah dan semakin melengkapi kebahagiaan keluarga kami," tulisnya melengkapi dua foto unggahannya itu.

Istri Baldy Mulya Putra ini mengungkapkan rasa terima kasihnya lantaran banyak mendapatkan dukungan dan doa dari penggemar sejak awal kehamilan putrinya. "Tunggu ya cerita bahagia kami tentang proses melahirkan #Nakeya hari ini," katanya menambahkan.

Momen keseruan baby shower Nola Be3 yang disiapkan oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya/Foto: Instagram/Nola B3

Nola Be3 melahirkan Nakeya dalam usia berisiko, 43 tahun. Tapi dari berbagai unggahannya, partner Widi Mulia dan Cynthia Lamusu di Be3 ini terlihat sangat menikmati kehamilan dan sehat. Lima hari sebelum kelahiran, ia bahkan masih sempat menonton konser Tulus yang digelar secara drive-in di JIExpo, Kemayoran bersama keluarganya.

Nola pun masih sempat menghadiri ulang tahun dua anak kembar Cynthia Lamusu. Nola yang mengenakan gaun panjang itu mengajak pula suami dan anak-anaknya.

Kelahiran anak Nola Be3 ini mendapatkan banyak selamat dari para sahabatnya. Terlihat gengnya, yakni Bebi Romeo - Meisya Siregar, Ersa Mayori, dan Mona Ratuliu mengucapkan selamat dengan kehadiran Nakeya. "Aaaah welcome to the world Nakeya. Congratulation The Baldys. Ngga sabar pengen ketemu Nakeya," tulis Ersa Mayori.

