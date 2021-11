Shakira Jasmine dan Nuca Duet dalam Lagu Meant 2 Be

TEMPO.CO, Jakarta - Shakira Jasmine dan Nuca berkolaborasi dalam sebuah lagu baru berjudul Meant 2 Be. Lagu berbahasa Inggris ini resmi meluncur pada Jumat, 26 November 2021.

Shakira Jasmine mengatakan, lagu tersebut bercerita tentang pertemuan dua orang yang sama-sama memiliki kisah masa lalu yang pelik. "Mereka punya kesamaan," kata Shakira dalam keterangan tertulis Musica Studio's pada Jumat, 26 November 2021. "Mereka ditakdirkan bertemu karena punya masalah yang harus dilalui bersama dan mereka berjanji untuk saling melengkapi satu sama lain."

Shakira mengenal Nuca dalam ajang kompetisi The Voice Kids Indonesia pada 2016. Empat tahun kemudian, mereka bertemu di suatu tempat untuk membuat cover lagu. "Dalam di perjalanannya, lagu ‘Meant 2 Be’ ini enggak sengaja terbentuk," kata Shakira Jasmine.

Shakira Jasmine langsung membuat notasi dan lirik lagu. Sementara Nuca bikin instrumennya. Dalam waktu sekitar 40 menit, lagu "Meant 2 Be" sudah jadi.

Nuca mengaku cukup dekat dengan Shakira Jamine dan memiliki selera musik yang sama. "Lalu kami bertemu, mencoba membuat lagu bareng, dan akhirnya terciptalah "Meant 2 Be" ini," kata Nuca.

Sebelum bernyanyi bersama, Shakira Jasmine mengatakan, dia dan Nuca membuat demonya dulu dari tempat masing-masing. Mereka saling berkirim materi untuk melengkapi lagu tersebut. "Setelah demonya jadi, aku infokan ke Musica Studio’s," ujar Shakira.

Nuca menambahkan, setelah demo lagu selesai, mereka berlanjut ke tahap berikutnya di dapur rekaman dan membuat video klip. "Sempat ada beberapa revisi di bagian lirik lagu dan dua kali rekaman karena ada perubahan di beberapa bagian," katanya.

Konsep video klip "Meant 2 Be" menampilkan seorang musikus muda bernama Kira yang ingin mengganti senar gitarnya yang rusak ke toko musik. Sudah lama dia tak datang ke toko musik itu. Di sana, dia tak sengaja bertemu Nuca, mantan rekan bermusiknya yang sudah lama tak bersua.

Mereka bertengkar ketika awal bertemu kembali. Cekcok disebabkan sesuatu hal di masa lalu yang belum selesai di antara mereka. Namun demikian, Kira dan Nuca punya mimpi yang sama: ingin menjadi musikus.

Lagu "Meant 2 Be" dari Shakira Jasmine dan Nuca sudah hadir di seluruh platform musik digital, yaitu Apple Music, Spotify, Joox, Langit Musik, Youtube Music, Noice, dan Resso. Video musiknya dapat disaksikan di Youtube Musica Studio’s.

Meant 2 Be

by Shakira Jasmine dan Nuca

(Verse 1)

Shakira:

Finding a way to recover

From the bad things happened last month ohh

Nuca:

When you finally let go of anything in your dreams ohh

And you feel like you’ve tried but you can’t reach your journey again

(Pre-Chorus)

Nuca:

Give up today is not the way

Shakira:

Givin’ this up is not the path you need to know

(Chorus)

Shakira & Nuca:

It feels like you and me are the same

But we’re meant to be and we’re ha.. ppy

With all of these creatures inside as we try not to cry

I think we’re the same

We are meant to be

(Verse 2)

Nuca:

Inside my heart there’s a letter

Shakira:

A letter to comeback home from the mess that i’ve made

Shakira & Nuca:

Dear my body, forgive me for that pain that you’ve felt

(Pre-Chorus 2)

Shakira:

Give up today is not the way

Shakira & Nuca:

Givin’ this up is not the path you need to see

(Chorus)

Shakira & Nuca:

It feels like you and me are the same

But we’re meant to be and we’re ha.. ppy

With all of these creatures inside as we try not to cry

It feels like you and me are the same

But we’re meant to be and we’re ha.. ppy

With all of these creatures inside as we try not to cry

I think we’re the same

We were meant to be

(Bridge)

Shakira:

How long did you take to believe in yourself this time

Nuca:

I still remember how bad i was back then before i met you

(it feels like you and me are the same)

Shakira & Nuca:

Cheers to the story of our life.. our life

Tell me that you’re happy now

Promise that you’ll never ever feel alone

I will fix the broken pieces of you dear

The world is cruel but i know you’ll be fine

Cause now i’m around

Nuca:

I think we’re the same

Shakira:

We are meant to be

Shakira & Nuca:

I think we’re the same

We are meant to be