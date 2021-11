Single Vanessa Angel Segera Dirilis, Seluruh Royalti untuk Gala Sky Ardiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pencipta lagu Alam Urbach berencana akan tetap merilis lagu yang ia ciptakan sekaligus dinyanyikan Vanessa Angel. Nantinya seluruh royalti dari lagu berjudul Goodbye My Love diserahkan untuk anak semata wayang Vanessa, Gala Sky Andriansyah. Lagu ini diharapkan juga bisa menjadi lagu kenangan untuk Gala.

“Semoga lagu ini bisa menjadi sebuah kenangan Indah dan sebuah simbol atas luar biasanya perjuangan orang tua Gala sky anak yang kuat dan luar biasa. Hasil dari royalty yang ada pada lagu ini bisa ditabungkan dan semoga berguna untuk ananda Gala Sky dimasa depan,” tulis Alam melalui akun Instagramnya, Selasa, 23 November 2021.

Alam mengunggah tulisan panjang tentang lagu yang disebutnya amanah ini. Bagaimana, ia awalnya akan menyimpan lagu ini sebagai kenang-kenangan. Namun, atas saran dari teman-temannya, Alam akhirnya akan merilis lagu ini.

Lagu Goodbye My Love, menurut Alam Urbach adalah karya besar dari Vanessa Angel. Meski kata Alan, Vanessa sudah memiliki karya besar sendiri dalam hidupnya. “Menurut Alm Vanessa Angel, masterpiece Vanessa adalah Gala Sky A,” tulis Alam.

Dengan dirilisnya lagu ini dan royalti akan diberikan pada Gala, Alam berharap bisa menjadi tabungan masa depan Gala. Bahkan Alam juga berharap dengan uang royalti ini, Gala bisa membangun rumah ibadah nantinya. “Mohon terus dukungan untuk suport Gala Sky Ardiansyah dan kita kawal bersama sehingga hal ini dapat terwujud dengan lancar dan tersampaikan dengan baik,” tulis adik dari Nafa Urbah ini.

Dalam tulisan panjangnya, Alam kembali menegaskan royalti lagu ini 100 persen akan diberikan untuk Gala. Alam juga meminta kesaksian dari kedua keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah atas masalah royalti ini. “Bilamana teman-teman setanah air ingin mengetahui hasil secara terbuka nanti saya dan teman-teman yang turut inisiasi akan siap dengan konferensi terbuka,” tulisnya.

Melalui Instagram Storynya, Alam mengunggah dukungan dari orang-orang terdekat Vanessa. Sahabat Vanessa, Nicky Tirta terlihat memberikan dukungan atas lagu ini. “Mems @vanessaangelofficial MaashaAllah lagu terakhir yang kamu mau keluarin buat aku. Kak Alam Urbach disegerakanlah lagu ini dilaunching, kami semua mendukung ya,” tulis selebgram Marissya Icha yang merupakan sahabat dekat Vanessa.

Netizen juga memberikan dukungannya di kolom komentar Alam. “Bener mas di jelaskan secara gembreng gini biar kedepan gak ada minta jatah royalti atas nama buat atau siapalah,” tulis @fransiska.edy. “Lagu ini akan jadi kenangan untuk Gala, betapa sayangny mamih dan pipi sama Gala,” tulis @khairotunnissa. “Kalo ini sih saya setuju banget. Semoga bermanfaat untuk gala nanti untuk masa depannya,” tulis @ syahidaarini2104.

Mendiang Vanessa Angel rupanya sempat merekam lagu yang diciptakan oleh musisi, Alam Urbach. Tapi hingga sekarang, single itu belum pernah dirilis oleh adik aktris dan penyanyi, Nafa Urbach itu. "Goodbye my love, goodbye my sweet, goodbye everything..." suara Vanessa Angel terdengar lembut dalam unggahan Alam, Sabtu, 6 November 2021.

Alam pun mengunggah suara Vanessa disertai foto tengah menggendong Gala Sky, putranya. "Lagu ini dari Mama buat kamu, Gala," demikian tulisan bergerak di atas foto itu. Alam tak mengira lagu itu merupakan firasat yang diberikan Vanessa Angel kepadanya. "Ternyata lagu ini jadi kenangan terakhir kita, meskipun kamu @vanessaangelofficial selalu bilang, 'Lagu Goodbye keluarin, Kak, masterpiece itu,' jawabanku cuma, 'Belum saatnya, Dek," kata Alam menuliskan pada keterangan unggahannya itu.

DEWI RETNO

Baca juga: Dianggap Eksploitasi Gala, Adik Bibi Ardiansyah Ungkap Alasan Sebenarnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.