BTS Masuk Nominasi Best Pop Duo/Group Performance Grammy Awards 2022

BTS berhasil meraih penghargaan Favourite Pop Song "Butter" dalam American Music Awards di Microsoft Theatre di Los Angeles, California, AS, 21 November 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Grup asal Korea Selatan, BTS mendapatkan satu nominiasi di ajang Grammy Awards 2022. Dalam ajang yang diumumkan, Selasa 23 November 2021, BTS dinominasikan di kategori Best Pop Duo/Group Performance dengan lagu Butter. Masuk dalam daftar nominasi di kategori yang sama adalah Coldplay, Lady Gaga & Tony Bennett, Justin Bieber & Benny Blanco dan Doja Cat Featuring SZA.

“Congratulations 64th #GRAMMYs Best Pop Duo/Group Performance nominees: @itstonybennett & @ladygaga, @justinbieber & @ItsBennyBlanco, @bts_bighit, @coldplay, and @DojaCat ft @sza,” cuit akun Twitter @RecordingAcad.

Ini kali keduanya BTS mendapatkan nominasi kategori yang sama di ajang Grammy Awards. Pada Grammy Awards 2021 lalu, BTS gagal mendapatkan Grammy Awards lewat lagu Dynamite.

Dilansir dari Variety, sebenarnya tahun ini telah diprediksi akan menjadi tahun bagi BTS. Mengingat penampilan mereka untuk lagu Butter banyak mendapatkan catatan baik. Sayangnya, BTS kembali hanya mendapatkan kategori yang nyaman untuk mereka.

Secara teknis kesempatan BTS untuk membuktikan mereka bukan benar-benar artis Grammy sudah dihilangkan. Namun, di masa depan bisa saja ini berubah, mengingat mereka akan berganti label dari Sony ke Universal untuk masalah pendistribusian. Akan menjadi menarik apakah perubahan ini akan membawa perubahan bagi grup ini.

Butter merupakan lagu berbahasa Inggris kedua BTS setelah Dynamite. Perubahan pilihan bahasa ini memicu perdebatan di antara penggemar dan juga kritikus. Namun sekaligus membuktikan perubahan ini juga memicu kesuksesan.

RM BTS, pemimpin grup idola ini, blak-blakan bicara tentang kritik yang mempertanyakan perubahan bahasa mereka. “Kami punya beberapa perubahan dalam berpikir, dan aku rasa tidak buruk. Secara umum dengan bahasa, topik, tidak ada batasan, ikatan atau limit,” ujarnya dalam wawancara dengan Time, 3 Agustus 2021.

Di ajang Grammy Awards 2022 ini, penyanyi Jon Batiste memimpin dengan mendapatkan 11 nominasi. Sementara Justin Bieber, Doja Cat dan H.E.R mendapatkan delapan nominasi. Penyanyi muda Billie Eilish dan Olivia Rodrigo sama-sama mendapatkan tujuh nominasi.

Grammy tahun ini juga menjadi pertama kalinya bagi Selena Gomez dinominasikan untuk kategori Best Latin Pop Album lewat album Revelacion. Veteran artis seperti Bruno Mars hanya mendapatkan empat nominasi. Sementara Taylor Swift mendapatkan nominasi untuk kategori Album of The Year.

Ajang Grammy Awards 2022 akan diadakan pada Senin, 31 Januari 2022 di Microsoft Theater, Los Angeles. Acara ini akan disiarkan langsung di jaringan CBS Television dan GRAMMY.com, juga kanal YouTube Recording Academy.

DEWI RETNO

