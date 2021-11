Film Encanto Tayang Hari Ini, Kisah Keluarga Madrigal yang Penuh Keajaiban

TEMPO.CO, Jakarta - Walt Disney Animation Studios kembali menghadirkan film terbarunya, Encanto. Mulai tayang hari ini di bioskop Indonesia, film Encanto terinspirasi dari budaya Kolombia dengan menampilkan berbagai ragam tradisi, tarian, kostum, dan musik.

Encanto bercerita tentang keluarga Madrigal, sebuah keluarga yang tinggal di rumah ajaib dan tersembunyi di daerah pegunungan Kolombia, tepatnya di Encanto, kota penuh warna yang memukau. Keajaiban Encanto memberikan bakat spesial untuk setiap anggota keluarga Madrigal, mulai dari tenaga super hingga kemampuan untuk menyembuhkan. Semua anak memiliki kekuatan ajaibnya masing-masing, kecuali Mirabel.

Selama 10 tahun, Mirabel terus berusaha menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan menerima takdir bahwa ia tidak memiliki bakat spesial seperti anggota keluarga lainnya. Kisah Encanto akan mengikuti perjalanan Mirabel dalam menemukan kekuatan dalam dirinya demi mencapai impian terbesarnya, yaitu membantu dan menjadi bagian dari keluarga Madrigal.

“Mirabel adalah karakter yang sangat dekat dengan kita semua. Banyak orang yang merasa hidupnya dikelilingi oleh orang-orang hebat sehingga membuat mereka merasa terintimidasi. Siapa pun kita dan apa pun yang kita lakukan, selalu ada orang lain yang melakukannya dengan lebih baik,” ungkap sutradara Jared Bush dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 23 November 2021.

Encanto merupakan film ke-60 dari Walt Disney Animation Studios. Nuansa musik tradisional khas Kolombia juga turut dihadrikan dalam film ini. Sutradara Byron Howard dan Jared Bush berkolaborasi bersama Lin-Manuel Miranda untuk menghadirkan delapan lagu terbaru khas Kolombia.

Film ini juga menghadirkan visual penuh warna khas Kolombia. Berbeda dengan film-film sebelumnya, di mana hanya ada beberapa karakter yang menggunakan kostum kompleks, dalam Encanto, semua anggota keluarga Madrigal dan masyarakat Encanto menggunakan kostum penuh detail yang unik dan penuh berwarna. Setiap detailnya didesain untuk ikut bergerak dengan tiap karakter, terutama saat adegan bernyanyi, guna melengkapi cerita.

Dalam rangka merayakan perilisan Encanto bulan ini, Disney Indonesia mempersembahkan rangkaian kolaborasi bersama talenta-talenta lokal untuk menghadirkan karya spesial yang akan membawa kisah ini lebih dekat dengan para penggemar di Indonesia. Disney Indonesia berkolaborasi bersama rumah mode Barli Asmara, fotografer Karina Yasmine, dan deretan selebriti untuk menghadirkan sebuah pameran spesial.

Ada lima gaun spesial yang dirancang khusus oleh Barli Asmara, terinspirasi dari dari karakter-karakter dalam Encanto, yaitu Mirabel, Isabela, Luisa, Dolores, dan Abuela Alma. Karya spesial ini dihidupkan melalui sebuah sesi foto spesial bersama fotografer Karina Yasmine.

Shenina Cinnamon dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Mirabel, Beby Tsabina dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Isabela, Yasmin Napper dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Luisa, Kiara McKenna dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Dolores, dan Ayushita dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Abuela Alma. Deretan karya tersebut dapat dinikmati para penggemar dalam sebuah pameran spesial bertajuk Disney's Encanto Special Exhibition: Welcome To The Family Madrigal di Main Atrium Mall Pacific Place Jakarta, mulai 20 November 2021 hingga 2 Januari 2022.

Encanto dibintangi oleh Stephanie Beatriz sebagai pengisi suara Mirabel; Angie Cepeda dan Wilmer Valderrama sebagai orang tua Mirabel, Julieta dan Agustin; Maria Cecilia Botero sebagai nenek Mirabel, Abuela Alma; Diane Guererro dan Jessica Darrow sebagai saudara perempuan Mirabel, Isabela dan Luisa; dan John Leguizamo sebagai Bruno, paman Mirabel. Disutradarai oleh Byron Howard dan Jared Bush, bersama Charise Castro Smith sebagai ko-sutradara, serta Clark Spencer dan Yvett Merino sebagai produser.

