Nirina Zubir Tak Menyangka Kehidupannya Kini Mirip dengan Kisah di Film Paranoia

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai seorang aktris Nirina Zubir tidak menyangka akan menjalani hidup seperti film yang ia bintangi. Kasus mafia tanah yang kini menimpanya, rupanya sudah dihadapi Nirina sejak menjalani proses syuting film Paranoia. Sehingga perasaan-perasaan yang tertuang di film Paranoia adalah perasaan sama yang ia hadapi sekarang.

“Waktu Na shooting film ini, kami memang tengah menghadapi problem dengan si #mafiatanah ini!! But the show must go on…inget banget selama shooting film ini na sering curhat dan tuker pikiran sama mba @mirles dan mas @rizariri juga dengan mas @lukmansrd dan @nicholassaputra mengenai perkara ini…thank you for always listening, giving me insight and calming me down yaaa all,” tulis Nirina di halaman Instagramnya, Ahad, 21 November 2021.

Nirina mengunggah potongan klip dari film Paranoia yang ia bintangi. Di klip tersebut berisi adegan saat tokoh Dina yang diperankan Nirina memarahi anaknya, Laura yang diperankan oleh Caitlin North Lewis. “Nah…dialog yg Na sampaikan dari #filmparanoia yang sekarang sedang tayang di bioskop ini pas banget dengan kejadian yang na sedang na alami,” tulisnya.

Dalam adegan tersebut, Nirina mengucapkan dialog, "jangan mudah percaya sama penampilan.” Dialog ini tak disangkanya mirip dengan kondisi Nirina saat ini yang terlalu percaya dengan orang yang sudah dipercaya keluarganya. “Aaaak!! Kok bisa yaa?!? Well perlu sedikit koreksi sih lebih tepatnya adalah 'jangan mudah percaya sama orang!' (Self reminder!),” tulis mantan VJ MTV ini.

Kasusnya sendiri masih bergulir dan sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Saat ini Nirina merasakan perasaan yang campur aduk dari kasus yang menimpa keluarganya ini. “Kesel, sedih, jijik, marah, shok…tapi takut? TIDAK!! karena orang bikin salah harus di bongkar dan diberi pelajaran!! Dan 1 emosi lagi…yaitu kebahagiaan adalah yg menjadi harapan na dan keluarga akan rasakan diujung semua perkara ini…Amiiin!!” tulis ibu dua anak ini.

Di unggahan selanjutnya, Nirina membagikan fotonya yang sedang melihat tulisan yang diberi judul ‘Pelahap’. Lewat lukisan ini Nirina berandai-andai siapa yang akan melahap siapa. “Kita saja lah yang melahap si perampas hak yang jelas-jelas bukan miliknya! Kecil-kecil kalau dikasih kesempatan menjadi besar juga bisa mengancam!! Just like this art piece!” tulisnya mengagumi karya dari Eunike Nugroho ini.

Enam sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir dibalik nama secara ilegal oleh asisten rumah tangganya sendiri bernama Riri Khasmita dan suaminya Endrianto. Setelah dibalik nama, sertifikat dijual dan diagunkan ke bank. Proses balik nama ini juga dibantu oleh aparat negara. Dua Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT Jakarta Barat, yaitu Ina Rosaina dan Erwin Ridwan, terlibat. Polisi telah menetapkan Riri, Endrianto, Farudah, Ina, dan Erwin sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 263 dan atau Pasal 264 dan atau Pasal 266 dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

