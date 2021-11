Masih Jalani LDR, Pupus Harapan Tasya Kamila Rayakan Ultah Bareng Randi Bachtiar

TEMPO.CO, Jakarta - Tasya Kamila harus merayakan ulang tahun terpisah dengan suaminya, Randi Bachtiar. Randi saat ini sedang kembali kuliah di Columbia University, New York. Dengan Tasya berada di Jakarta, keduanya terpaksa melakukan hubungan jarak jauh.

“365 hari sudah berlalu, bahagianya bisa melewatinya bersama kesayanganku. Seandainya kamu @randibachtiar di sini untuk merayakan ulang tahunku, terima kasih untuk buket yang indah dan kado yang segera hadir!!” tulis Tasya di halaman Instagramnya, Senin, 22 November 2021.

Tasya membagikan foto-foto yang berisi momen-momen perayaan ulang tahunnya. Salah satunya foto Tasya bersama Arrasya Bachtiar, putranya dan Randi yang wajahnya terlihat di layar ponsel. Dipeluk dan diciumi putranya, Tasya memegang karangan bunga mawar merah yang disebutnya dari Randi.

Untuk ulang tahunnya ini Tasya menggunakan balon angka 20. Padahal ini adalah ulang tahun Tasya yang ke 29. “Dalam rangka tahun terakhir di usia 20an,” tulisnya.

Melalui rangkaian status di Instagram Storynya, Tasya juga membagikan momen perayaan ulang tahunnya. Tasya merekam Arrasya yang sedang menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan gayanya sendiri. “Sebuah persembahan dari Arrasya bachtiar, ada suara beatboxnya,” tulis Tasya.

Meski tidak bisa mendampingi istrinya di hari spesialnya, Randi mempersembahkan unggahan khusus untuk Tasya. Randi Bachtiar menuliskan doa untuk kesuksesan dan kebahagiaan Tasya dalam menjalani hidupnya. “Kami akan selalu di sini mendukungmu! Tidak peduli betapa jauhnya kita terpisa. Aku harap bisa bersamamu, semoga menjadi tahun yang indah! Love you always and forever!” tulis Randi.

Tasya juga mendapatkan ucapan selamat dari penyanyi Rossa. Lewat status di Instagram storynya, Rossa menuliskan, “Happy bday teman TK aku tersayang, love you always @tasyakamila.” Ucapan Rossa ini diunggah ulang oleh Tasya dengan balasan, “Maacii tante didi @itsrossa910 miss u.”

Tasya Kamila memilih untuk kembali ke Jakarta setelah sebulan menemani suaminya, Randi Bachtiar yang melanjutkan pendidikan S2 di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Tasya mengungkapkan tiga alasan utamanya tidak menetap di New York.

Salah satunya, Tasya masih harus memenuhi sejumlah pekerjaannya di Jakarta. "Karena aku punya karir di Indonesia dan untuk saat ini belum mau ninggalin kerjaan di Jakarta," tulis Tasya di Instagram Story pada Minggu, 19 September 2021.

Tasya Kamila dan Randi Bachtiar juga mengajak putranya, Arrasya yang masih berusia 2 tahun. Selama menetap sementara di New York kemarin, Tasya merasakan bagaimana sulitnya menjaga anak yang sedang aktif-aktifnya di tengah kesibukannya dan Randi. Selain itu, Tasya merasa New York yang dijuluki sebagai kota tersibuk, kurang cocok untuk tumbuh kembang anak.

DEWI RETNO

