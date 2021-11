BTS dan Taylor Swift Catat Rekor di American Music Awards 2021

Anggota grup band BTS, Jin, Suga, V, Jungkook, RM, Jimin, dan J-Hope memeprlihatkan 3 penghargaan yang berhasil diraihnya dalam American Music Awards 2021 di Microsoft Theater di Los Angeles, California, AS, 21 November 2021. 3 penghargaan yang diraihnya BTS yakni, Favourite Pop Song, Favourite Duo or Group dan Artist of the Year. REUTERS/Aude Guerrucci