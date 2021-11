BTS Menang Artist of The Year Award, Kalahkan Taylor Swift

BTS memenangkan penghargaan Artist of the Year di American Music Awards. Foto: Twitter.

TEMPO.CO, Jakarta - BTS atau Bangtan Boys berhasil mememangkan penghargaan Artist of The Year di ajang American Music Awards (AMA) 2021. Ini penghargaan ketiga BTS di ajang AMA 2021 ini setelah sebelumnya BTS juga memenangkan Favorite Pop Duo/Group dan Favorite Pop Song. BTS menjadi artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan Artist of the year.

“LET'S GO! The 2021 #AMAs Artist of The Year is @BTS_twt! CONGRATS. Proud of you @BTS_twt,” cuit akun Twitter AMA, Ahad, 21 November 2021.

Kemenangan BTS sebagai Artist of The Year mengalahkan Ariana Grande, Taylor Swift, Drake, The Weeknd dan Olivia Rodrigue. Ini adalah penghargaan pertama bagi BTS sepanjang karier musik mereka.

Di ajang AMA 2021 yang disiarkan langsung dari Microsoft Theater, Los Angeles BTS juga tampil bersama Coldplay membawakan lagu My Universe pertama kalinya di panggung. Mereka harusnya juga tampil bersama Megan Thee Stallion membawakan lagu Butter versi remix. Sayangnya di akhir-akhir Megan membatalkan penampilannya karena alasan pribadi.

Kemenangan BTS di ajang AMA ini disambut oleh Army yang langsung menjadikan kata kunci ARTIST OF THE YEAR sebagai trending topik di Twitter. “Yes, ini BTS Artist of the Year. Selalu kacau dan lucu,” cuit @jngkoo_kie. “Namjoon bilang 'Tidak ada yang mengharapkan kami menerima Artist of The Year, kecuali kalian Army' ,” cuit @@jeonflvs. “Jungkook tidak percaya mereka menang Artist Of The Year,” cuit @randomjungkook mengomentari video setelah BTS diumumkan menang.

Dilacak oleh Billboard dan MRC Data, nominasi tersebut mencakup periode waktu antara 25 September 2020 dan 23 September 2021. Tahun lalu, BTS, NCT 127, dan EXO dinominasikan untuk Penghargaan Artis Sosial Favorit (dimenangkan oleh BTS). Tahun ini, kategori tersebut tidak ada dalam daftar nominasi.

DEWI RETNO

