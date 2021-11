Batal Tampil Bareng BTS, Megan Thee Stallion Raih Dua Penghargaan di AMA 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Megan Thee Stallion batal tampil bersama BTS di ajang American Music Awards 2021. Alasannya batal tampil karena ada masalah pribadi. Pengumuman ini disampaikan Megan melalui akun Twitter pribadinya.

“Hotties aku sangat senang pergi ke @AMAs dan tampil bersama @BTS_official, tapi karena masalah pribadi yang tidak terduga, aku tidak bisa tampil. Aku sangat sedih! Aku benar-benar tidak sabar berada di panggung dengan kalian dan menampilkan @BTS_Butter,” cuit Megan, Ahad, 21 November 2021.

Selain batal tampil, Megan juga tidak bisa menerima dua penghargaan yang didapatnya. Di ajang AMA 2021 ini Megan berhasil memenangkan penghargaan Favorite Female Hip-Hop Artist dan Favorite Hip-Hop Album lewat albumnya Good News.

Selain bersama Megan, BTS juga tampil perdana bersama dengan Coldplay membawakan lagu kolaborasi mereka My Universe. Saat mereka tampil bersama, penonton tampak ikut mengangkat tangan yang menggunakan gelang neon stick. Penyanyi Lil Nas X yang berada di barisan paling depan bergoyang sambil mengikuti lirik lagunya.

Lagu Butter yang dibawakan oleh BTS berhasil membawa pulang penghargaan Favorite Pop Song AMA 2021. Megan dan BTS merilis remix Butter pada bulan Agustus 2021 setelah hakim memberikan izin untuk itu. Sebelumnya label 1501 Certified Entertainment mencegah Megan merilis lagu ini.

Acara American Music Awards dikomandoi oleh penyanyi Cardi B. Hadir diantaranya penyanyi Olivia Rodrigo, Bad Bunny with Tainy dan Juliete Venegas, Carrie Underwood, Jason Aldean, Kane Brown, New Edition, New Kids on the Block, Diplo, Måneskin, Mickey Guyton, Tyler, the Creator, Walker Hayes, dan Zoe Wees.

Sebelumnya, rapper Megan Thee Stallion dijadwalkan untuk tampil perdana satu panggung dengan BTS di ajang American Music Awards yang digelar pada Ahad, 21 November 2021 waktu setempat. “Kami sangat senang membawakan kepada kalian penampilan WORLD PREMIERE dari BTS Butter secara langsung di @AMAs bersama teman kami Megan @theestallion,” cuit @BTS_official, Senin, 8 November 2021.

