Lima Kesan Positif Penggemar dari Now, We Are Breaking Up

Drama Korea, Now, We Are Breaking Up akhirnya tayang di SBS. Foto: Twitter.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama baru Now, We Are Breaking Up membawa kesan positif bagi penontonnya. Daya tarik siapa lawan Song Hye Kyo selalu menarik untuk dibincangkan. Selain itu, ada hal lain yang bisa dicatat dari serial drama ini.

Now, We Are Breaking Up adalah drama Korea baru produksi SBS yang telah ditunggu kehadirannya. Tidak hanya penggemar dari Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong, tapi pecinta Kdrama ingin menyaksikan chemistry antara pasangan baru ini. Kemampuan memainkan ekspresi dari Song Hye Kyo dipuji oleh para staf produksi serial ini.

“Kami sadar sekarang kenapa orang-orang menjulukinya, the queen of tears,” ujar salah seorang staff yang dilansir dari Soompi, Kamis, 18 November 2021.

Penasaran apakah serial ini sesuai harapan penggemar? Berikut adalah 5 kesan positif dari serial drama Now We Are Breaking Up.

1. Kecantikan Song Hye Kyo

Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun, seorang desainer pakaian dengan mimpi besar naik bersama perusahaannya. Dia selalu ingin bekerja di industri fashion dan mengesampingkan kehidupan percintaanya demi meraih mimpinya.

Song Hye Kyo dalam drama Now We Are Breaking Up. Instagram.com/@sbsdrama.official

Karakter yang dingin, realistis dan punya tujuan bukanlah karakter baru bagi aktris veteran ini. Peran seperti ini pernah dimainkan ratu Asia itu di drama Descendants of the Sun sebagai dokter Kang Mo Yeon.

Namun menyaksikan Hye Kyo dengan tampilan yang mewah dan terlihat lebih menarik dari biasanya, benar-benar membuat mata kita terpaku ke layar. Penonton tidak bisa tidak tertarik kepada kecantikannya yang bersinar sepanjang serial. Banyak yang tidak sabar melihatnya jadi pembicaraan karena penampilannya yang menarik begitu juga dengan pakaiannya.

2. Penampilan Menawan Jang Ki Yong

Jang Ki Yong memang sekarang sedang menjalani wajib militer. Tapi, penggemarnya benar-benar terberkati dengan hadiah yang ditinggalkan Ki Yong untuk mereka. Tahun ini adalah tahun yang sibuk bagi bintang yang sedang bersinar ini. Dua drama My Roommate Is A Gumiho dan Now, We Are Breaking Up, juga film Sweet and Sour, yang dibintanginya diputar tahun ini.

Dalam serial ini Jang Ki Yong berperan sebagai fotografer fashion, Yoon Jae Guk, yang terkenal di industri ini. Datang dari keluarga kaya, Jae Guk memilih tidak terikat dan mandiri. Dia bertemu dengan Ha Young Eun dan menghabiskan malam bersama, peristiwa yang sulit dilupakan oleh Jae Guk.

Jang Ki Yong dalam drama Korea Now, We Are Breaking Up. Foto: Viu.

Takdir membawanya kembali ke Seoul, tapi Young Eun bersikap lain padanya. Akhirnya ketahuan kalau sebenarnya Young Eun ingat dengan Jae Guk tapi memilh berpura-pura. Banyak penonton yang mengharapkan pesona, kharisma dan momen-momemn indah dari Ki Yong. Penggemar Jang Ki Yong tahu betapa mendebarkan pesonanya, jadi penonton tidak sabar melihat karakter Jae Guk berkembang.

3. Melihat Lebih Jauh ke Industri Fashion

Ada banyak fashion di serial ini, yang akan menyenangkan bagi mereka yang menyukainya. Karena Song Hye Kyo berperan sebagai desainer fashion, ada banyak adegan yang menceritakan tren fashion. Serial ini dinilai bagus membawa industri fashion menjadi latarnya dan menggabungkannya dengan kisah cinta yang berkembang antara dua pemain utamanya.

Serial ini juga memperlihatkan konflik yang terjadi di industri fashion. Permintaan, ritme kerja yang cepat, kompetisi dan jalan melelahkan yang harus dilalui Young Eun untuk mendapatkan promosi dan meraih mimpinya. Dan kesemuanya ini digambarkan dan menjadi penekanan yang membuat serial ini menjadi unik.

4. Semua Adegan Romantis di Serial ini

Saat Jae Guk dan Young Eun bertemu kembali, Young Eun terlihat kurang senang bertemu dengan pria satu malamnya lagi. Dia tetap dingin soal itu dan tidak membiarkan Jae Guk mengacak-acak pertahanannya. Keteguhan Jae Guk yang ingin menghabiskan waktu bersama Young Eun, jelas menunjukkan Jae Guk jatuh cinta dengannya.

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong akan membintangi drama Korea, Now, We Are Breaking Up. Instagram

Terlepas dari semua usaha yang dilakukan oleh Jae Guk, Young Eun tidak goyah. Melihat dua orang ini berinteraksi dengan perselisihan kecil dan Jae Guk terus merayu Young Eun, sangat membangkitkan minat.

Drama ini dilabeli 19+ di episode pertamanya, karena menampilkan adegan ranjang antara Jae Guk dan Young Eun. Penonton juga disuguhkan adegan ciuman antara dua karakter pemeran utama serial ini di episode-episode awal. Ciuman kecil Young Eun kepada Jae Guk di episode 2 menandai kalau Young Eun sama sekali belum melupakan malamnya bersama Jae Guk.

5. Latar Belakang Cerita Membuat Penasaran

Meskipun serial ini kelihatannya gampang ditebak dan biasa untuk sebuah kisah romansa, Now, We Are Breaking Up, sudah memberikan beberapa kode tentang kejutan dan putaran dari inti cerita.

Setelah Yoon Jae Guk bertemu kembali dengan Ha Young Eun, ia benar-benar sangat menyukai perempuan yang digambarkan berusia 38 tahun itu. Sementara Young Eun teguh untuk tidak membiarkan Jae Guk menghalangi jalannya meraih mimpi. Selain Jae Guk sudah dijodohkan dengan pimpinannya, Hwang Chi Sook, Youn Eun juga sudah menarik batasan tegas kalau mereka tidak akan bisa berhasil.

Jang Ki Yong, Song Hye Kyo, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Hun membintangi drama Korea Now, We Are Breaking Up yang tayang mulai 12 November 2021. Foto: Viu.

Jae Guk tidak peduli dan tidak ingin melepaskan Young Eun dari tangannya. Jae Guk sendiri akhirnya menemukan fakta kalau Young Eun adalah mantan kekasih kakaknya, Yoo Soo Wan. Soo Wan yang meninggal 10 tahun lalu, tidak pernah bisa menjelaskan kepada Young Eun kenapa ia membiarkannya sendiri di restoran.

Fakta mengenai Soo Wan ini akhirnya diketahui oleh Young Eun, yang sudah mulai percaya dengan Jae Guk. Selain itu Chi Sook yang menyukai Jae Guk mendapati kenyataan kalau Jae Guk terobsesi dengan Young Eun. Karakter baru yang diperankan oleh Sehun EXO, akan menambah bumbu-bumbu kisah antara Young Eun dan Jae Guk.

Banyak pertanyaan yang belum terjawab, apakah kisah cinta Jae Guk dan Young Eun akan berlanjut? Apakah Young Eun bisa mendapatkan mimpinya? Banyak kemungkinan-kemungkinan yang membuat penonton menanti episode Now, We Are Breaking Up berikutnya.

DEWI RETNO

Baca juga: Sehun EXO Muncul di Episode 4 Now, We Are Breaking Up, Fans Ambyar