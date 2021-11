Annisa Pohan Genap 40 Tahun, Dapat Kado Cinta dari Agus Yudhoyono

TEMPO.CO, Jakarta - Annisa Pohan memasuki usia spesial di tahun ini, 40. Tepat di hari ulang tahunnya, Sabtu, 20 November 2021, Annisa mendapatkan kado spesial dari Agus Yudhoyono, suami tercintanya. Bukan barang mewah yang diberikan oleh Agus, tapi cinta.

Di halaman Instagramnya, Agus mengunggah video yang berisi rangkaian foto-foto Annisa dari masa ke masa. Sebagai tambahan, Agus memilih lagu You Are So Beautiful, Joe Cocker menjadi latar video itu. “Selamat ulang tahun istriku tersayang, Annisa. Hari ini, 20 November 2021, kamu tepat berusia 40 tahun. Usia yang kata banyak orang adalah momentum untuk menjadi insan hamba Allah yang lebih baik, juga untuk sesama,” tulis Agus.

Memasuki usia 40, Agus berharap Annisa bisa menjadi pribadi yang semakin matang dan baik. Untuk perempuan yang dinikahinya 16 tahun lalu, Agus mendoakan kebahagiaan lahir batin. “Semakin solehah, dapat terus menebar kebaikan dan manfaat bagi para sahabat dan masyarakat,” tulis putra sulung mantan presiden SBY.

(kanan ke kiri) Annisa Pohan bersama suami, Agus Harimurti Yudhoyono, dan anak, Almira Tunggdewi Yudhoyono. Foto: Instagram/@annisayudhoyono

Bersama dengan putri semata wayangnya, Almira Tunggadewi Yudhoyono, Agus merasa bersyukur atas kehadiran Annisa, yang disebutnya nikmat dan karunia dari Tuhan. “Jatuh bangun, suka dan duka, kamu selalu ada memberikan dukungan terbaikmu. You are the world’s greatest! Forever young, my beautiful wife! I love you so much!” tulisnya di akhir tulisan.

Annisa pun mengomentari unggahan suaminya dengan menuliskan, “Terima kasih suamikuuuuu…Sungguh terharu. Semoga aku bisa menjadi istri dan ibu yang mendapat surga karena ridho suami.” Komentar Annisa dibalas Agus dengan emotikon cinta berwarna biru.

Pada perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16, Agus Yudhoyono juga menuliskan pesan cinta untuk Annisa Pohan. Melalui akun Instagramnya, Agus mengunggah video yang berisi kumpulan foto dari awal pernikahan mereka sampai sekarang. “Dearest Annisa, terima kasih untuk 16 tahun cinta dan kebersamaan dalam masa-masa indah dan buruk. Aku sangat mencintaimu dan tidak ada doa lain selain kebahagiaan dalam hidup. May Allah SWT always protect and bless our little family,” tulis Agus, 8 Juli 2021.

DEWI RETNO

