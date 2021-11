Billie Eilish dan FINNEAS Ciptakan Tiga Lagu untuk Film Animasi Turning Red

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi kakak beradik Billie Eilish dan FINNEAS menciptakan tiga lagu untuk film animasi Turning Red. Nantinya lagu ini akan dibawakan oleh boyband fiksi dari film ini, 4*Town. Trailer pertama yang keluar Rabu, 17 November 2021, ditampilkan sedikit cuplikan salah satu lagu yang berjudul Nobody Like U.

Produser film ini, Lindsey Collins mengungkapkan tim Turning Red memulai diskusi mereka dengan Eilish dan FINNEAS jauh sebelum mereka memenangkan Grammy di tahun 2019. Menurut Collins, ia adalah penggemar berat kedua musisi ini.

“Kami dapat melihat bagaimana mereka memainkan nada-nada itu. Kami bertemu mereka dan membicarakan ide gila soal boyband ini, bertanya apakah mereka tertarik menulis dan memproduseri lagu ini. Mereka setuju," ujar Collins dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 18 November 2021.

Pixar merilis trailer film ini pada Rabu, 17 November 2021. “It’s gonna be Mei! Saksiksan trailer terbaru untuk film produksi Disney dan Pixar #TurningRed, tayang Maret 2022,” cuit akun twitter resmi Pixar.

Turning Red menceritakan kisah Mei Lee, diisi suaranya oleh Rosalie Chiang, remaja berusia 13 tahun dengan banyak teman. Mei Lee tiba-tiba mendapati dirinya berubah menjadi panda besar berwarna merah saat bangun tidur. “Ini terjadi juga akhirnya,” ujar ayah Mei ketika melihat perubahan pada putrinya.

Dalam trailer diperlihatkan orang tua Mei menjelaskan pendahulu mereka memiliki kedekatan dengan panda merah. Sempat khawatir, ternyata teman-teman Mei menerimanya. Ibunya menjelaskan, ia akan berubah menjadi panda merah kalau dia terlalu emosional. "Kami ingin karakter Mei terobsesi dengan sesuatu yang ditentang oleh ibunya,” ungkap Domee Shi, sutradara Turning Red.

Lee dan teman-temannya adalah penggemar dari 4*Town. Anggota-anggota 4*Town suaranya diisi oleh FINNEAS, Jordan Fisher, Grayson Villanueva, Josh Levi dan Topher Ngo. Trailer ini mengambil latar belakang tahun 2000-an. "Boyband merupakan langkah pertama anak perempuan untuk mengenal laki-laki di usia mereka. Para anggota boyband itu biasanya terlihat menawan, rapi, lemah lembut, dan mereka punya cara tersendiri untuk mendekatkan para perempuan dan sahabat-sahabat mereka. Dan menurut saya, membuat boyband animasi pasti akan sangat menarik," kata Domee Shi.

Sepanjang trailer diiringi lagu hit milik boyband *NYSYNC It's Gonna Be Me. Pengucapan ‘Me’ di lagu tersebut hampir sama dengan pengucapan nama Mei. “Seumur hidupku, aku menjadi Mei Mei kecil yang sempurna, tapi mungkin aku menyukai diriku yang baru,” ujar Mei di trailer tersebut.

Turning Red disutradarai oleh Domee Shi, yang memenangkan Oscar untuk film animasi pendek Bao, 2018. Ikut mengisi suara di film ini adalah Sandra Oh sebagai ibu Mei, Orion Lee sebagai ayahnya dan Wai Ching Ho sebagai neneknya. Film Turning Red akan rilis di bioskop 11 Maret 2021.

DEWI RETNO

