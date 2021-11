Peran Minho SHINee dan Chae Soo Bin di Serial Baru Netflix The Fabulous

TEMPO.CO, Jakarta - Karier Minho SHINee di dunia akting semakin berkibar. Kali ini Minho terlibat dalam serial baru berjudul The Fabulous. Dalam serial yang akan tayang di Netflix ini, Minho akan beradu akting dengan aktris Chae Soo Bin.

“Kami mengkonfirmasikan produksi serial baru The Fabulous. Chae Soo Bin dan Minho akan membintanginya,” ujar pernyataan tertulis Netflix seperti dilansir Soompi, Kamis, 18 November 2021. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang detil proses produksi serial tersebut.

Agensi Minho, SM Entertainment juga membenarkan kabar ini. “CHOI MINHO telah terpiih memerankan peran utama di serial Netflix ‘The Fabulous!” cuit akun resmi SM TOWN GLOBAL.

The Fabulous berkisah tentang kerja, keinginan, romansa dan persahabatan antara dua anak muda. Keduanya menceburkan diri mereka ke industri fashion. Serial ini akan memperlihatkan perjuangan mereka bertahan di dunia fashion yang kompetitif.

Chae Soo Bin akan memerankan karakter Pyo Ji Eun, manajer dari agensi hubungan masyarakat sebuah merek ternama. Sebagai seseorang yang menyukai hal indah sejak masih kecil, dia berjuang untuk bertahan di industri fashion yang sangat ia dambakan sejak dulu.

Sementara Minho akan berperan sebagai Ji Woo Min, seorang editor foto lepas yang memiliki segalanya dari tampang sampai keahlian. Satu hal yang kurang dari Ji Woo Min adalah kemauan, dan dia bukan tipa orang yang terikat karena pekerjaan ataupun cinta. Bertemu dengan Pyo Ji Eun, dia membangun hubungan yang berubah dari persahabatan menjadi awal kisah cinta.

Minho SHINee baru saja terlibat dalam drama Yumi’s Cells bersama Kim Go Eun dan Ahn Bo Hyun. Ia memulai debutnya di dunia akting lewat drama Pianist, 2021. Film yang pernah dimainkan Minho adalah Derailed, 2016 dan Inrang, 2018.

Sedangkan Chae Soo Bin sudah lebih dulu terjun ke dunia akting dibandingkan Minho SHINee. Serial yang pernah dibintanginya diantaranya adalah House of Bluebird, 2015, Where Stars Land, 2018 dan A Piece of Your Mind, 2020.

DEWI RETNO

Baca juga: Gaya Keren dan Bijaksana Paman Minho SHINee Jelaskan Soal Perginya Jonghyun