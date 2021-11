Salip Atta Halilintar, YouTube Ria Ricis Raih Subscriber Terbanyak di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Ria Ricis akhirnya mengambil alih posisi Atta Halilintar sebagai YouTuber nomer satu. Ricis mengungguli Atta dari jumlah subscriber kanal YouTubenya. Sampai Jumat, 19 November2021, kanal YouTube Ricis telah memiliki subscriber sebanyak 28,2 juta orang.

“28.1 subscribers masyaallah.. tetap berpelukan erat,” tulis Ricis mengumumkan jumlah subscribernya, Rabu, 17 November 2021. Ricis mengumumkan kabar ini dengan menggunakan foto pernikahannya di mana ia dan suaminya Teuku Ryan berpelukan. Sementara Atta memiliki subscriber sebanyak 28 juta orang.

Ricis mengaku banyak belajar dari Putra Siregar dan istrinya tentang orang yang tidak suka dan suka. Dari Putra, Ricis belajar yang terpenting dari semua adalah niat. “Yang penting tetap berniat baik karena Allah bukan karena penilaian manusia..!!” tulis Ricis.

Kenaikan jumlah subscriber Ricis diduga karena pernikahannya dengan Teuku Ryan. Banyak masyarakat Indonesia yang senang mengikuti kisah mereka berdua. Terlebih pernikahan Ricis dan Ryan dianggap sebagai pernikahan impian.

"Pagi ini dapet surprise dari istri. Bangun-bangun katanya istri sudah jadi konten kreator no. 1 di Asia. Barakallah sayang ya, jangan pernah berhenti menghibur penggemarmu," tulis Ryan di Instagram pada Kamis, 18 November 2021.

Ria Ricis ternyata sempat berpikir untuk berhenti menjadi kreator konten demi fokus dengan rumah tangganya. "Kemarin istri saya sampai bilang, apa dia berhenti saja buat tiktok dan youtube demi merawat saya? Saya langsung bilang JANGAN. harus tetap jadi Ria Yunita & Ria Ricis yang kami semua kenal. Kami semua bangga padamu…" tulis Ryan.

Unggahan Ricis mendapat komentar dari netizen yang senang dengan pencapaian ini. “GOKILLL !!! No 1 se asiaaaa.. congrats icissss,” tulis @marishachacha. “Tim kawal sampai 30jt sub,” tulis @ummi.kal. “Gilaaa cepett bgt naik nyaaa otw 30jt yukk bisa yukk,” tulis @zaa_nrp.

Netizen lain juga berharap Ricis akan memperbanyak konten tanpa edit atau dipotong dari kehidupan pernikahannya dengan Ryan. “Congratulations queen,,d tunggu no cut no edit nya,,,jangan kemalaman ya my baby bala-bala,” tulis @handiniatik. “No cut No edit nya harus banyak,” tulis @noviasaa. “Jangan lupa tiap malam wajib No Cut,” tulis @lyla_ierfan.

Ria Ricis terbilang sukses dengan aktivitasnya sebagai YouTuber. Tak sedikit konten-konten kreatif buatannya meraih jutaan penonton. Tapi tidak semua konten Ricis dianggap baik oleh netizen.

Ricis pernah banjir hujatan setelah menjadikan kematian ayahnya sebagai konten. Apalagi, di konten duka itu, ia membiarkan iklan tayang. Tidak tanggung-tanggung total ada tujuh video yang diunggah di kanal YouTube Ricis Official sejak Jumat, 4 Juni 2021 berkaitan dengan meninggalnya sang ayah, Sulyanto.

Salah satu di antaranya, video yang berjudul Rumah Baru Papa menjadi trending nomor 3 di YouTube setelah sebelumnya berada di peringkat kedua. Jumlah penonton ketujuh video tersebut juga bervariasi, tetinggi ada di angka 4,6 juta kali. Dalam setiap video yang ada Ria Ricis juga memasang iklan dan ini membuat netizen menganggap cara Ricis tidak etis.

