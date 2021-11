5 Film Terpopuler Berdasarkan Kisah Nyata di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix adalah sebuah platform streaming film. Terdapat beragam film mulai dari acara TV, anime, bahkan hingga dokumenter. Film-film yang terdapat di Netflix juga ada beberapa yang terinspirasi dari kisah nyata. Beberapa di antaranya bahkan pernah menyabet Piala Oscar.

Dilansir dari laman netflix.com, berikut deretan film terpopuler berdasarkan kisah nyata:

1. Bohemian Rhapsody

Film Bohemian Rhapsody dirilis di London, Selasa, 23 Oktober 2018. Film ini mendokumentasikan kehidupan Mercury, baik dari kehidupan pribadinya maupun perjalanan karirnya dengan Queen.

Film tersebut menampilkan berbagai perjuangan pribadi pria kelahiran Stone Town, Tanzania, itu melawan narkoba dan alkohol dan upayanya menghadapi seksualitasnya. Seperti diketahui, dia termasuk salah satu selebritis Inggris yang meninggal karena AIDS.

Film musikal ini juga berhasil meraih 4 Piala Oscar, termasuk aktor terbaik untuk Rami Malek atas perannya sebagai Freddie Mercury yang sarat akan emosi.

2. Zero to Hero

Film yang dibintangi oleh Sandra Ng,Louis Cheung dan Leung Chung-hang ini mengisahkan hubungan antara atlet Paralimpiade pemecah rekor, So Wa-wai, dengan ibunya dalam menaklukkan berbagai rintangan kehidupan.

3. The Blind Side

Film tentang drama olahraga berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang sepasang suami-istri yang kaya menampung seorang remaja tunawisma dan mendidiknya menjadi pemain football tangguh.

Film yang dibintangi oleh Sandra Bullock,Tim McGraw, dan Quinton Aaron ini juga berhasil menyabet Piala Oscar. Sandra Bullock berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Aktris Terbaik Oscar.

4. Fatherhood

Film ini menampilkan sosok seorang ayah yang baru saja menjadi duda. Ia bergelut dengan keraguan, ketakutan, duka, dan urusan merawat dan mengasuh anaknya sendirian.

Ide Fatherhood sebenarnya amat menarik karena menunjukkan bahwa mengurus anak, dengan segala kompleksitasnya, bukan peran yang seksis. Kevin Hart pun bermain baik, mengimbangi dua seniornya yang cemerlang, Thedra Porter (ibu Logelin) dan Alfre Woodward (ibu mertua Logelin).

Bila mengingat peran-peran Hart sebelumnya, melihatnya tampil dalam Fatherhood sebagai bapak berbadan kekar dan berhati lembut sangatlah menyenangkan.

5. In the Heart of the Sea

Dalam film ini, dikisahkan kru perburuan paus New England berperang untuk bertahan hidup saat seekor paus raksasa membalikkan kapal mereka. Menceritakan kisah nyata para pelaut di musim dingin yang harus menghadapi serangan seekor paus raksasa.

Film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy ini mencatatkan penjualan tiket film yang dirilis pada 11 Desember 2015 dengan US$ 20 juta.

