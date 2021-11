Hari Anak Sedunia, Olga Lydia Mendongeng Kejutan Megamo Bikinan Veronica Tan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Olga Lydia memeriahkan peringatan Hari Anak Sedunia setiap 20 November dengan menjadi pendongeng. Olga Lydia akan membawakan cerita berjudul "Kejutan Megamo" yang tayang mulai Rabu, 17 November 2021 di akun YouTube Waroeng Imaji.

Olga Lydia mengatakan dongeng adalah bagian dari hidupnya. "Dongeng menemani masa kecil saya dan saya sangat gembira bisa terlibat dalam penyajian dongeng bagi anak-anak," kata Olga Lydia dalam live Instagram Waroeng Imaji - Kejutan Megamo pada Rabu, 17 November 2021.

Melalui dongeng, Olga Lydia meyakini, karakter anak dapat berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. "Orang tua juga dapat menumbuhkan minat dalam mengikuti, meresapi, dan menerapkan karakter baik melalui cerita inspiratif," ujarnya.

Pendiri Yayasan Waroeng Imaji, Veronica Tan mengatakan, kegiatan edukatif ini membuka kesempatan bagi anak-anak yang tinggal di rumah susun atau rusun untuk berkreasi di bidang seni. "Program "Anak Rusun Mendongeng" mengundang talenta Indonesia untuk turut berkontribusi dalam program ini," kata Veronica Tan.

Olga Lydia membacakan dongeng Kejutan Megamo yang digagas oleh Waroeng Imaji. Foto: Waroeng Imaji.

Sesuai dengan tema Hari Anak Sedunia 2021, yakni Investing in Our Future means Investing in Our Children, Veronica Tan percaya dengan memupuk kepribadian baik sejak kecil akan membantu anak seiring tumbung kembangnya. "Kami berharap orang tua bisa menggunakan dongeng untuk meluangkan waktu dengan anak dan berdiskusi lebih lanjut," katanya.

Dalam dongeng "Kejutan Megamo", Olga Lydia membawakan cerita bersama Gabriella Dea Eugenia dari Rusun Tipar Cakung. Mereka mengisahkan tentang Megamo, si sapi, yang sedang sibuk sehingga tidak bisa turut serta dalam acara panen buah di Hutan Cagaria. Kendati Megamo tidak hadir, teman-temannya tetap menyiapkan buah untuk diberikan kepada Megamo.

Dongeng ini memuat pesan pentingnya berbagi dan peduli kepada teman, sesama, dan gotong royong. Ada pula nilai tentang pentingnya membalas budi.

