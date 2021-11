Titi DJ Bangga Lagu Bahasa Kalbu Kembali Berjaya Setelah 22 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Titi DJ jadi orang yang ikut bangga ketika lagu Bahasa Kalbu kembali berjaya di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2021. Di acara yang digelar pada Senin, 15 November 2021 lalu, Titi berduet dengan Raisa membawakan kembali lagu tersebut. Lagu Bahasa Kalbu berhasil membawa pulang empat piala AMI Awards 2021.

“Tampil di 24th AMI Award 2021. Pertama membawakan lagu 'BAHASA KALBU' bersama @raisa6690 dan @andirianto_official yang meraih banyak award lewat lagu ciptaan saya, AndiRianto dan alm Dorie Kalmas,” tulis Titi di halaman Instagramnya, Selasa, 16 November 2021.

Titi mengenang saat pertama mempopulerkan lagu itu di tahun 1999. Lagu yang pernah menjadi soundtrack sinetron Cinta ini juga berjaya di ajang AMI Award kala itu. “SEJARAH TERULANG KEMBALI! Terima kasih kepada @amiawards sepertinya ini baru pertama kali terjadi ya? Lagu yang sama bisa berjaya kembali dengan rentang waktu 22 tahun! ALHAMDULILLAH,” tulis ibu empat anak ini.

Titi berhak bangga, namun ia tak lupa berterima kasih kepada Raisa dan Andi Rianto yang telah mengangkat kembali lagu Bahasa Kalbu. Bahkan Titi tidak menyangka lagu ini membawa kesuksesan besar. “Jutaan yang download, streaming dan views! Dan juga meraih banyak award! SO PROUD!” tulisnya lagi.

Di unggahan lainnya Titi memuat ulang tulisan panjang dari Tommy Prabowo, seorang influencer. Sama dengan Titi, Tommy juga mengungkap kekagumannya pada pencapaian dari lagu Bahasa Kalbu “Sebuah tulisan yang patut saya repost dari @tommyprabowo,” tulis Titi DJ.

Unggahan Titi ini ditanggapi oleh Andi Rianto, komposer yang mereproduksi ulang lagu Bahasa Kalbu, “Tanteeeeeeeeeeeku sayaaaaang. Thank you for your blessing and endless support. Love you,” tulis Andi yang juga dikenal sebagai konduktor dari Magenta Orchestra.

Lagu Bahasa Kalbu pertama kali dinyanyikan oleh Titi DJ di tahun 1999. Lagu yang diciptakannya bersama dengan Andi Rianto dan Dorie Kalmas ini menjadi salah satu lagu hits Titi sepanjang masa. Pada Agustus 2020, Andi Rianto mengajak Raisa untuk kembali menyanyikan lagu ini.

Lagu versi Raisa kali ini terasa lebih megah karena diiringi orkestra, hal baru untuk solois yang belum pernah punya lagu full orchestra. Sosok Raisa biasanya akrab dengan aransemen musik pop bersama format full band yang diisi instrumen gitar, keyboard, drum, bass sebagai pondasi dasar musik.

Titi DJ menyambut baik remake lagu Bahasa Kalbu. Bahkan ibu Stephanie Poetri itu juga yang mendorong komposer Andi Rianto untuk segera menyuguhkannya kepada publik. Andi menuturkan apa yang diucapkan Titi kepadanya lewat telepon mengenai remake lagu tersebut. "Katanya, 'Bagus banget, luar biasa! Kapan rilis?'" Andi menirukan apa kata Titi kepadanya dalam konferensi pers daring, Jumat, 28 Agustus 2020.

