Olga Lydia Dukung Waroeng Imaji Kembangkan Karakter Anak Lewat Dongeng

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Olga Lydia memberikan dukungannya terhadap Waroeng Imaji dengan menjadi pembaca dongeng untuk anak-anak. Waroeng Imaji kembali dengan episode kedua bertepatan dengan perayaan Hari Anak Sedunia yang mengusung tema Investing in Our Future means Investing in Our Children.

Tidak sendiri, Olga Lydia membacakan dongeng berjudul Kejutan Megamo bersama Gabriella Dea Eugenia dari Rusun Tipar Cakung. Melalui episode Kejutan Megamo, Waroeng Imaji berupaya mengangkat pentingnya pembangunan karakter anak Indonesia yang berbudi luhur, bermartabat, berdaya juang, dan kreatif.

"Dongeng menemani masa kecil saya, dan saya sangat gembira bias terlibat dalam penyajian dongeng bagi anak-anak. Sesuai dengan visi Waroeng Imaji, saya juga percaya bahwa pemupukan dan pengembangan karakter anak harus dilakukan sejak dini dan melalui berbagai sarana," kata Olga Lydia dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 17 November 2021.

Sebelumnya, Waroeng Imaji telah menghadirkan episode pertama Anak Rusun Mendongeng yang diluncurkan pada awal 2021. Menurut Olga, melalui dongeng yang tepat, orang tua dapat menumbuhkan minat dalam mengikuti, meresapi dan menerapkan karakter budi luhur melalui cerita inspiratif yang membangun karakter bangsa.

Kejutan Megamo berkisah mengenai Megamo, si sapi, yang sedang sibuk sehingga tidak bisa ikut serta dalam keceriaan panen buah di hutan. Walau Megamo tidak hadir, teman-teman dari Hutan Cagaria yakni Midodo si badak, Turti si kura-kura dan Moyaki si monyet yang lincah tetap mengingat dan menyiapkan buah khusus untuk diberikan pada Megamo.

Episode ini menyampaikan pesan bagi anak-anak mengenai pentingnya berbagi dan peduli pada teman dan sesama, gotong royong dan berbagi suka dan duka. Selain itu, nilai mengenai pentingnya membalas budi juga akan disampaikan melalui episode ini.

Waroeng Imaji percaya bahwa dongeng merupakan sarana ampuh untuk menanamkan pendidikan karakter anak dan menjadi benih dari perkembangan anak kedepannya. Kejutan Megamo dapat disaksikan melalui YouTube @waroengimaji mulai hari ini, Rabu, 17 November 2021.

Veronica Tan selaku Inisiator Operet Aku Anak Rusun dan Founder Yayasan Waroeng Imaji, berkomitmen untuk mengembangkan karakter anak Indonesia melalui berbagai kegiatan edukatif serta memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berkreasi di bidang seni. Program Anak Rusun Mendongeng juga mengundang berbagai talenta Indonesia untuk berkontribusi dalam kegiatan ini.

"Kami berharap orang tua bisa menggunakan dongeng untuk meluangkan waktu dengan anak dan berdiskusi lebih lanjut. Selama pandemi berlangsung, banyak kendala yang dirasakan oleh semua pihak, oleh karena itu Waroeng Imaji membuat dongeng untuk anak-anak. Kami harap, kisah-kisah yang kami persembahkan bisa menjadi salah satu alternative hiburan keluarga yang edukatif dan disukai oleh anak-anak," kata Veronica.

Tidak hanya menyajikan dongeng untuk keluarga Indonesia, Waroeng Imaji memiliki tujuan yang lebih luas yaitu, menemukan talenta baru dan memberdayakan talenta Anak Rusun dari usia anak sampai remaja. "Sejauh ini kami menerima banyak respon positif, dengan keterlibatan mereka di berbagai program ini, rasa kepercayaan diri, cinta pada seni dan juga kedisiplinan dalam berkarya bertumbuh pada anak-anak," kata Dovieke Angsana selaku Producer & Artistic Director.

Waroeng Imaji akan terus melanjutkan dan mengembangkan program Anak Rusun Mendongeng. Mereka akan meningkatkan kualitas dan frekuensi di tahun yang akan datang. Waroeng Imaji bekerja sama dengan mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara dalam pengerjaan animasi. "Kami yakin, kerjasama antara talenta muda mahasiswa Indonesia dan anak-anak rusun akan memberikan satu pengalaman unik yang bermakna bagi kedua belah pihak dan menghasilkan karya yang istimewa," kata Dovieke.

