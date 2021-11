Hyun Bin Mulai Syuting Film Harbin Tahun Depan, Penuh Adegan Aksi dan Emosi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Hyun Bin akan membintangi film terbarunya yang berjudul Harbin. Film bergenre aksi ini akan menampilan Hyun Bin sebagai mata-mata.

“Hyun Bin telah memutuskan akan bermain di Harbin karena kualitas dan naskah yang menarik, juga kepercayaanya terhadap sutradara Woo Min Ho,” tulis Hive Media Corp dalam pernyataan yang dilansir Soompi, Selasa 16 November 2021.”

Nantinya film ini akan mengambil set di era 1900-an. Berkisah tentang pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam pergerakan kemerdekaan Korea. Perjuangan ini terjadi di Harbin, China saat melawan kekuasaan kolonial Jepang (1910-1945).

Hyun Bin akan menunjukkan akting untuk adegan laga dan juga emosional. Ia harus bisa menggambarkan kesunyian seseorang yang hidup pada masa di mana tanah airnya hilang. Hyun Bin juga akan mengekspresikan perasaan rumit tentang kecemasan dan tanggung jawab hidup seseorang saat berjuang untuk kemerdekaan.

Sutradara Woo Min Ho adalah orang dibalik layar film-film sukses seprti Inside Men (2015), The Drug King (2018) dan The Man Standing Next (2020). Rencananya film Harbin akan mulai syuting 2022 mendatang.

Hyun Bin, pemilik nama asli Kim Tae Pyung, debut pada 2003 lewat drama Bodyguard. Namanya semakin populer berkat serial televisi My Lovely Sam Soon pada 2005. Sosoknya sebagai Kapten Ri Jung Hyuk di serial Crash Landing on You membuat nama Hyun Bin makin melekat di hati para penggemarnya. Januari 2021, Hyun Bin resmi mengumumkan pacaran dengan lawan mainnya di Crash Landing On You, Son Ye Jin.

DEWI RETNO

