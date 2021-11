Sabet Empat Piala AMI Awards 2021, Raisa Tulis Pesan Romantis untuk Hamish Daud

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Raisa berhasil membawa pulang empat piala AMI Awards 2021. Pencapaian ini menurut Raisa tidak lepas dari dukungan suaminya Hamish Daud. Pesan romantispun dituliskan Raisa untuk pria yang sudah memberinya satu anak bernama Zalina Raine Wyllie.

“Thank you to my core @hamishdw dan Zawi telah menjadi inspirasiku. Terima kasih telah membiarkanku belajar banyak tentang cinta dan hidup, dan mendukungku dan malam-malam panjangku di studio,” tulis Raisa di halaman Instagramnya, Selasa, 16 November 2021.

Unggahan ini mendapat respon dari Hamish Daud. Ia sangat bangga dengan pencapaian sang istri. "Mamma's rockin!," tulisnya di kolom komentar. Hamish Daud juga membagikan foto Raisa sambil memegang Piala AMI Awards di Instagram Storynya.

Sehari sebelumnya, di ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2021, Raisa membawa empat piala penghargaan. Penghargaan itu didapatnya untuk kategori Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik dan Karya Produksi Terbaik bersama Andi Rianto, Album Terbaik dan Artis Pop Wanita Terbaik.

Dalam pidato kemenangannya saat menerima penghargaan Atris Pop Wanita Terbaik, Raisa merasa bangga menjadi salah satu perempuan Indonesia yang karyanya didengar. Raisa menyebut perempuan adalah sumber inspirasi dan pelaku dalam kesenian.

“Kita adalah inspirasinya, kita adalah muse-nya, kita adalah seorang senimannya. Here’s to wonderful woman, yang ada dalam kategori bersamaku malam ini. Untuk wanita-wanita yang lagi berjuang di dunia musik, semangat semuanya,” ujarnya.

Bagi Raisa, saat berkarya ia tidak pernah meniatkannya untuk mendapatkan penghargaan. Sehingga luar biasa rasanya bagi Raisa ketika ia berhasil mendapat penghargaan itu. “Seperti pelukan erat atau tepukan di bahu, girl, you’re doing a good job,” tulisnya.

Kemenangan ini, bukan milik Raisa seorang diri. Ia juga menyebut para produsernya di Juni Records yang memproduseri album It’s Personal. “Yang selalu mempercayai visi aku, and always encouraging me to always ALWAYS be myself. I’m proud of how far we’ve come,” tulisnya.

Raisa baru saja mengeluarkan single barunya dengan mengganedeng penyanyi kelahiran Amerika yang populer di Korea Selatan, Sam Kim. Lagu berjudul Someday ini rilis pertama kali, Jumat, 12 November 2021.

“Aku penggemar berat Sam, aku selalu mereferensikan musik Sam kepada teman-teman musisiku. Sederhana saja awalnya, aku suka musik Sam, lalu kenapa kami tidak berkolaborasi. Musik kami akan sesuai, begitu juga dengan selera musik kami,” ujar Raisa menceritakan awal terjadinya kolaborasi dengan Sam, dalam konferensi pers virtual, Jumat, 12 November 2021.

DEWI RETNO

