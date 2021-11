Yoo Ah In Ungkap Dua Alasan Utama Gabung di Serial Netflix Hellbound

Yoo Ah In saat menghadiri konferensi pers serial original Netflix, Hellbound pada Selasa, 16 November 2021. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Yoo Ah In menjadi bintang utama di serial Netflix terbaru, Hellbound yang akan tayang pada Jumat, 19 November 2021. Ia berperan sebagai Jung Jinsu, Ketua The New Truth yang merupakan kelompok religius.

Sejak awal mendapat tawaran dalam serial ini, Yoo Ah In langsung tertarik begitu membaca judulnya. Ia merasa penasaran bagaimana serial ini menghadirkan suatu cerita yang tak biasa, yaitu menjadikan neraka sebagai pusatnya.

"Judulnya sendiri sangat kuat, saya pernah melihat karya seni yang berbeda sebelumnya, tetapi serial ini judulnya sangat kuat," kata Yoo Ah In dalam konferensi pers pada Selasa, 16 November 2021.

Alasan lainnya adalah karena Hellbound disutradarai oleh Yeon Sang Ho. Yoo Ah In kagum dengan gaya penyutradaraan Yeon Sang Ho. Dalam setiap karyanya, Yeon Sang Ho mampu menyampaikan dengan pesan yang ingin ia sampaikan. Bagi Yoo Ah In, Yeon Sang Ho adalah pribadi yang sangat menyenangkan dan humoris.

"Saya kagum bahwa proses menceritakan kisah yang serius dan mengejutkan ini bisa semenyenangkan ini. Saya sangat senang melihatnya memperbaiki dan mengembangkan ide-idenya tanpa kehilangan selera humornya," kata Yoo Ah In.

Bahkan Yeon Sang Ho sampai memimpikan Yoo Ah In menerima tawaran bermain di serial garapannya ini. "Dia menelepon saya setelah saya bangun, dia bilang dia akan membintangi serial ini, saya melompat kegirangan," kata Yeon Sang Ho.

Hellbound akan menghadirkan enam episode yang mengisahkan tentang kemunculan makhluk dunia lain yang mengutuk manusia ke neraka. Peristiwa supernatural ini pun menyebabkan kekacauan dan membuat kelompok religius bernama The New Truth semakin berkuasa. Dengan pengaruhnya yang semakin meluas, kelompok ini kemudian berseteru dengan pihak-pihak yang mencoba untuk mengungkap kebenaran.

"Neraka yang digambarkan di Hellbound bukanlah kehidupan Anda sebelumnya atau kehidupan setelah kematian. Neraka adalah kenyataan Anda saat ini," kata Yoo Ah In.

Jung Jinsu digambarkan sebagai pria misterus yang kerap menyimpan perasaannya sendiri. Jung Jinsu menafsirkan fenomena yang ia amati dengan caranya sendiri dan memaksakan logikanya sendiri pada mereka. "Dia bukan pemimpin aliran sesat, saya ingin menggambarkannya dengan cara yang kaya dan mendetail. Saya berkonsultasi dengan sutradara dan menghabiskan banyak waktu. Saya ingin pemahaman yang mendalam tentang kesepian dan kesendiriannya," kata Yoo Ah In.

Hellbound merupakan adaptasi dari webtoon populer yang disutradarai oleh Yeon Sang Ho (Train to Busan, Peninsula) dan berhasil menarik perhatian dunia setelah diputar di berbagai festival film ternama tahun ini, termasuk Toronto International Film Festival, Busan International Film Festival, dan BFI London Film Festival.

Yoo Ah In berharap pesan dalam serial Hellbound dapat diterima dengan baik oleh para penonton. "Judulnya mungkin Hellbound (neraka), tetapi mengerjakan proyek ini adalah surga. Saya tahu bahwa hidup terkadang terasa seperti neraka, tetapi saya ingin semua orang menemukan momen surga. Saya berharap dengan membayangkan diri mereka sebagai karakter utama dunia ini, pemirsa dapat menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang penuh cinta," kata Yoo Ah In.

