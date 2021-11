Ucapan Manis Maia Estianty di Hari Ulang Tahun Irwan Mussry

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estianty unggah ucapan manis di hari ulang tahun Irwan Mussry ke-59. Menyebut Irwan sebagai suami tercintanya, Maia mengingatkan bahwa umur hanyalah sebuah angka.

“Happy Birthday suami kecintaanku. Umur hanyalah sebuah angka, tetap cintaku akan selalu muda,” tulis Maia di halaman Instagramnya, Senin, 15 November 2021. Maia menyertai unggahannya dengan foto berdua suaminya berlatar belakang balon-balon berwarna biru dan angka 59.

Doa khusus dipanjatkan Maia untuk pria yang sudah tiga tahun menikahinya ini. Panjang umur, sehat dan bertambah sukses adalah sebagian doa yang dituliskan Maia untuk Irwan. “Matang, sholeh, tambah muda, tambah disayangi Tuhan, istri dan anak-anak,” tulis mantan personel Ratu ini.

Maia juga menyebut Irwan sebagai yang terbaik. Mewakili ketiga putranya Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani, Maia berjanji akan selalu mencintai Irwan. “Jodoh, hidup matiku sampai akhirat,” tulisnya lagi.

Melalui Instagram Storynya, Maia juga membagikan video yang merekam kegiatannya bersama dengan Irwan Mussry. Sementara Maia sibuk merekam, Irwan juga terlihat sibuk menelpon. Video ini dilengkapi Maia dengan lagu Selamat Ulang Tahun.

Rekan-rekan selebritas Maia seperti Krisdayanti, Yuni Shara dan Reza Artamevia ikut menuliskan ucapan selamatnya. “Happy birthday, @irwanmussry ! Semoga panjang umur n sehat selalu ya,” tulis Addie MS. “Bertambanya usia semakin berkah dan menjadi imam yg baik untuk keluarga....amiiiin,” tulis Bopak Castello.

Untuk ulang tahun kali ini Irwan mengajak Maia untuk ke Bali, bekerja sambil berlibur. Irwan senang karena Maia bersedia meluangkan waktunya untuk bisa bersama Irwan. “Taken 2 seconds before touching down in Bali again, this time for a weekend work retreat! Thank you my lovely wife @maiaestiantyreal for taking time out of your busy schedule to accompany me,” tulis Irwan di halaman Instagramnya, Sabtu, 13 November 2021.

Menikah dengan Irwan Mussry, Maia Estianty mengaku diperlakukan sebagai Ratu oleh Irwan. Pernyataan ini ia ungkapkan saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, 29 Oktober 2021. “Kamu adalah kebahagiaanku, pelindungku, malaikatku, yang selalu memperlakukan aku bagai seorang Ratu yang sesungguhnya. Semoga cintamu akan tetap sama kepadaku sampai maut memisahkan…begitu pula aku kepadamu,” tulis Maia di halaman Instagramnya.

DEWI RETNO

