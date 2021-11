Jessica Iskandar Hamil Anak Kedua, Vincent Verhaag: Terima Kasih Tuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag tengah diliputi kebahagiaan. Keduanya yang belum genap satu bulan menikah, mengumumkan kabar kehamilan kedua Jessica Iskandar.

“Kami menantikan seorang bayi! Terima kasih Tuhan! Selamat untuk keluarga kecil kita! Semoga dilancarkan dan dimudahkan jalannya atas berkah rejeki kehamilan ini,” tulis Jedar, panggilan Jessica Iskandar di halaman Instagramnya, Senin, 15 November 2021.

Jedar menyertai unggahannya dengan fotonya bersama Vincent Verhaag. Vincent yang bahagia memeluk Jedar sambil memamerkan hasil tes kehamilannya. Tidak disebutkan sudah berapa minggu usia kehamilan Jessica yang dipinang Vincent, 22 Oktober 2021.

Unggahan serupa yang juga dilakukan oleh Vincent di halaman Instagramnya. Dalam unggahannya Vincent mengajak El Barack Alexander, putra sambungnya untuk berbagi kebahagiaan ini. “Terima Kasih Tuhan, my beautiful wife @inijedar is pregnant!! and @alexanderbarackel is getting a baby brother/sister!! Hayoo coba tebak baby boy or baby girl?,” tulis Vincent mengajak netizen ikut menebak.

Melalui Instagram Storynya, Jedar merekam reaksi Vincent yang bahagia disebut sebagai calon ayah baru. Vincent juga menanyakan pada Jedar apakah ia bahagia dengan kehamilannya, yang diiyakan Jedar. "Ada dua sekarang, El sama adiknya, ada yang ketiga keempat kelima," ujar Vincent.

Kabar ini disambut gembira oleh Erick Bana Iskandar, kakak Jedar. Erick langsung membuat Instagram Story menggunakan unggahannya soal memberi waktu buat Jedar dan Vincent untuk program bayi. “Tokcer,” tulis Erick singkat.

Jedar dan Vincent banyak mendapat ucapan selamat dari rekan-rekan mereka. Ivan Gunawan, Syamsir Alam, Aurelie Moreamans ikut mengucapkan selamat atas kehamilan Jedar. “Congratss ka Jedarr bro Vincentt,” tulis Atta Halilintar.

Usai menikah Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag tidak akan menunda momongan. Mereka ingin, El Barack Alexander bisa menikmati masa kecilnya bersama dengan adik-adiknya. Bahkan, El Barack sendiri ingin punya tujuh adik dari Vincent dan Jessica.

“Kita lagi planning segera, karena El umurnya sudah 7 tahun. Aku enggak mau jedanya terlalu jauh, aku ingin El menikmati masa-masa kecilnya sama adiknya. Adiknya bisa belajar banyak sama El,” ujar Vincent menanggapi pertanyaan wartawan seperti dilansir dari kanal YouTube, KH Infotainment, Selasa, 26 Oktober 2021.

Keinginan El Barack Alexander untuk segera punya adik juga didukung oleh pamannya, Erick Bana Iskandar. Melalui Instagram Story pada 26 Oktober 2021, Erick membagikan momen saat mengasuh putra pertama Jessica Iskandar itu. “El Barack mau punya adik! Yuk, kita doain sama-sama. Biar mama @inijedar dan papa @v.andrianto cepet bikin dede. Uda dikasih waktu 3 malam,” tulis Erick.

DEWI RETNO

Baca juga: Cerita Vincent Verhaag Dekati Jessica Iskandar: Datang Tidak Dijamu Baik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.