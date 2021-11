Idolakan Taylor Swift, Dylan O'Brien Antusias Bintangi Film Pendek All Too Well

Dylan O'Brien dan Sadie Sink dalam film pendek Taylor Swift berjudul All Too Well. Foto: Instagram/@taylorswift.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Dylan O’Brien mengaku tidak tahu kalau Taylor Swift mengenalnya. Terkejut sekaligus antusias, O’Brien mengaku langsung mengiyakan ajakan Swift untuk bermain dalam film pendek All Too Well. Terlebih O’Brien menyebut sudah mengidolakan Swift sejak lama.

"Aku sama sekali tidak tahu Taylor mengenalku. Aku sudah jadi penggemarnya sejak lama, aku mencintai dia, apalagi sekarang. Dia seperti orang terbaik yang pernah ada, dia sangat brilian. Jadi ya, itu seperti persetujuan otomatis,” ujar Bryan saat premiere di New York, seperti dilansir E! Daily Pop, Ahad, 14 November 2021.

Penyanyi Taylor Swift merilis film pendek dari lagu lamanya All Too Well. Film pendek berdurasi 10 menit itu ditulis dan disutradarai oleh Swift sendiri. Film ini dibintangi oleh Dylan O’Brien yang dikenal lewat film Maze Runner dan Sadie Sink yang dikenal lewat Stranger Things. Swift mengaku saat merencanakan film ini, ia sudah membayangkan O’Brien dan Sink yang akan bermain di situ.

"Saya mendapatkan nomor mereka dan mengirimi mereka pesan teks dan saya telah membuat seluruh skrip, jenis referensi visual dari apa yang ingin saya lakukan," kata Swift.

Saat menawarinya, Swift sempat memberikan kepada O’Brien waktu untuk menerima atau menolak tawarannya itu. “Dan aku langsung, oh itu bahkan bukan sebuah pertanyaan,” ujarnya mengaku langsung menerima tawaran Swift.

Respon positif dari O'Brien dan Sadie Sink membuat Swift sangat senang. "Mereka memiliki lagu itu sebelum orang lain memiliki lagu itu dan ketika mereka mengatakan ya, saya sangat gembira karena saya tidak memiliki cadangan dalam pikiran," kata Swift.

Dylan O’ Brien dikenal juga lewat serial Teen Wolf dan sedang menyelesaikan film barunya Not Okay. Sementara Sadie Sink dikenal lewat karakternya Max Mayfield di musim kedua Stranger Things. Kini Sink sedang membintangi film Fear Street yang tayang di Netflix.

Swift sendiri mengaku film All Too Well berkisah tentang dua orang yang ada di usia 19 dan 20 tahun. Masa di mana, menurut Swift, satu kaki di masa kanak-kanak dan satu kaki di gerbang kedewasaan. “Dan kamu belum cukup tahu di mana harus berdiri dan betapa rapuhnya kamu saat itu kita menjalani hidup, kita mengalami patah hati, apa yang kita terima, apa yang diambil. Ini film yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan itu,” ujar Swift.

Penggemar Taylor Swift banyak yang menduga film ini adalah kisah cinta Swift dengan aktor Jake Gyllenhaal. Swift pernah berkencan singkat dengan Jake Gyllenhaal saat usianya 20 tahun selama tiga bulan. Lagu All Too Well sendiri pernah rilis lewat album Red, 2012.

DEWI RETNO

