Episode Pertama Now, We Are Breaking Up Diputar, Bikin Kecanduan

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong akan membintangi drama Korea, Now, We Are Breaking Up. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Episode pertama drama Korea, Now, We Are Breaking Up diputar semalam, Jumat, 12 November 2021 di SBS dan dapat disaksikan di layanan streaming VIU. Drama yang dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini bersaing ketat dengan tayangan perdana The Red Sleeve, cerita romah sejarah yang dibintangi Lee Junho2 dan Lee Se Young.

Dilansir dari Soompi, Nielsen Korea melaporkan drama yang diberikan rate untuk 19 tahun ke atas ini mencetak rating nasional rata-rata 6,4 persen dan puncaknya 8,4 persen. Angka ini sedikit lebih unggul dari The Red Sleeve yang mendapatkan rating 5,7 persen dan puncaknya 8 persen.

Di media sosial, penayangan Now, We Are Breaking Up episode pertama menjadi obarolan hangat di Instagram dan Twitter. Di Twitter, drama ini menjadi trending topic hingga sore. Harmoni yang indah antara Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong yang sungguh memanjakan mata ini menjadi tema utama obrolan. Apalagi episode pertama, penonton langsung disergap dengan adegan romantis cinta satu malam keduanya.

Drama Korea, Now, We Are Breaking Up akhirnya tayang di SBS. Foto: Twitter.

"Tidak menyangka chemistrynya bakal tumpah tumpah. Wanita tangguh gak percaya cinta dan ketemu cowok fotografer cakep di momen cinta satu malam. Gak tahu entah Young Eun lupa atau gimana tapi asli ini seru guys," cuit @infodrakor_id. "Cakeppp bangetttt gak kuat," cuit @aphro*** sambil mengunggah foto Song Hye Kyo, yang berperan sebagai Ha Young Eun. "Cakep banget Kiyong,"cuit @shes***.

"Episode 1 ini capee ngomong, 'masyaAllah Song Hye Kyo cantik banget,' 'masya Allah Jang Ki Yong ganteng banget', alias aku mleyot," cuit @luvv***. "Ini drama baru episode pertama saja sudah bikin nagih gini, agk sabar nunggu nanti malam," cuit @fly***.

Now, We Are Breaking Up menceritakan tentang drama romansa dunia fashion. Ha Young Eun, adalah perempuan berkelas, kepala desainer di sebuah perusahaan fashion. Dia sangat idealis, ambisius, dan tak percaya cinta. Young Eun bertemu dengan Yoon Jae Gook, fotografer freelance bidang fashion dari keluarga kaya. Mereka terlibat cinta satu malam. Percintaan itu begitu mengendap di hati Jae Gook, sebaliknya, berusaha dilupakan oleh Young Eun.

