Gandeng Raisa, Sam Kim Perdana Kolaborasi dengan Musisi di Luar Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Sam Kim, penyanyi Korea Selatan yang dijuluki OST King mengaku puas dengan kolaborasi pertamanya dengan musisi di luar Korea Selatan. Sam diajak berkolaborasi oleh penyanyi asal Indonesia, Raisa Andriana lewat lagu Someday. Lagu ini dirilis Jumat, 12 November 2021 melalui layanan digital platform.

“Ini pertama kalinya aku bekerja sama dengan seseorang dari luar Korea. Ini sangat menyenangkan,” ujar Sam saat hadir dalam konferensi pers virtual peluncuran lagu Someday, Jumat, 12 November 2021.

Sam ingat saat ia dan Raisa mulai saling bertukar pesan melalui akun media sosial mereka. Banyak hal yang ia tanyakan kepada Raisa mengenai kolaborasi ini. “Aku ingat bertanya pada Raisa, lagu jenis apa yang mau kamu nyanyikan,” ujar Sam mengenang.

Mereka membangun ikatan dengan membahas soal kesukaan dan pengalaman masing-masing. Ia kaget saat tahu ternyata Raisa menggemari lagunya yang berjudul Sun and Moon. “Itu bukan jawaban yang umum saat orang ditanya lagu favoritku. Kejutan yang menyenangkan,” kata Sam.

Lagu Someday bercerita tentang pasangan yang dua-duanya memiliki ego yang besar. Ego inilah yang membuat mereka sulit mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Lagu yang juga dibantu oleh Jukjae, music arranger untuk lagu-lagu Sam, membawa sentuhan R&B yang pelan.

Ide membawa jenis musik ini didapat Sam saat mendengar suara Raisa. Menurutnya Suara Raisa mengingatkannya pada suara dari penyanyi Chaka Khan. “Aku juga tumbuh dengan pengaruh lagu-lagu R & B 90-an. David Foster adalah pencipta lagu kesukaanku,” ujarnya menjelaskan referensinya dalam menulis lagu.

Sementara Raisa mengingat ketekunan Sam saat melakukan pengerjaan proyek lagu ini. Ada saat, mereka menghabiskan waktu lima jam lewat zoom meeting. “Aku ingin memberi penghargaan kepada Sam yang dengan tekun melihatku melakukan kesalahan saat berlatih lagu ini. Tertawa bersama, meski harus diterjemahkan dulu. Membatku merasa nyaman,” ujar Raisa.

Raisa mengungkapkan alasannya menggemari lagu Sun and Moon. Menurutnya lagu itu memberinya kenyamanan saat menulis lagu dan memberinya suasana R & B. “Aku sudah sering bilang kalau aku penggemar Brian McKnight. Kami bicara banyak soal 90’s RnB, secara umum,” ujarnya.

Sam Kim adalah penyanyi asal Amerika yang memilih berkarier di Korea Selatan. Oleh penggemarnya Sam dijuluki ‘OST King’ karena banyak lagunya yang dipakai sebagai soundtrack drama. Beberapa drama yang menggunakan lagu SAM adalah Goblin, Search: WWW dan It’s Okay To Not Be Okay.

Lagu Sam Kim yang berjudul Love Me Like That, digunakan untuk serial drama populer Nevertheless. Lagu ini membawa Sam mencapai tingkat kepopuleran yang baru. Love Me Like That merupakan lagu pop akustik yang diharmonisasi secara sempurna dan memberi perasaan emosional pada pendengarnya.

DEWI RETNO

Baca juga: Saling Mengagumi, Raisa dan Sam Kim Berkolaborasi di Lagu Someday