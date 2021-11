Saling Mengagumi, Raisa dan Sam Kim Berkolaborasi di Lagu Someday

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Indonesia, Raisa Andriana mengeluarkan single barunya lagi. Untuk kali ini Raisa menggandeng penyanyi kelahiran Amerika yang populer di Korea Selatan, Sam Kim. Lagu berjudul Someday ini rilis pertama kali, Jumat, 12 November 2021.

“Aku penggemar berat Sam, aku selalu mereferensikan musik Sam kepada teman-teman musisiku. Sederhana saja awalnya, aku suka musik Sam, lalu kenapa kami tidak berkolaborasi. Musik kami akan sesuai, begitu juga dengan selera musik kami,” ujar Raisa menceritakan awal terjadinya kolaborasi dengan Sam, dalam konferensi pers virtual, Jumat, 12 November 2021.

Raisa bercerita, proses pengerjaan kolaborasi ini berlangsung secara diam-diam selama 1,5 tahun. Ia menghubungi Sam lewat label musiknya, ANTENNA dan melalui akun Instagram Sam. “Susah menyimpan rahasia 1,5 tahun. Kami benar-benar menikmati waktu kami, karena kami menginginkan yang terbaik untuk lagu kami,” kata Raisa.

Sementara Sam Kim yang dijuluki ‘OST King’ oleh penggemarnya di Korea Selatan mengaku langsung terpesona oleh Raisa. Raisa disebutnya sebagai seorang penyanyi yang luar biasa. “Kami berbincang soal lagu, aku ingat bertanya banyak ke Raisa, lagu apa yang kamu mau nyanyikan,” kata Sam.

Lagu Someday bercerita tentang pasangan yang dua-duanya memiliki ego yang besar. Ego inilah yang membuat mereka sulit mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Lagu yang juga dibantu oleh Jukjae ini membawa sentuhan R&B yang pelan.

Tidak hanya itu, lagu ini memberikan melodi yang manis sekaligus melankolis. Sama seperti lagu-lagu Sam yang menjadi soundtrack drama serial. “Diawali oleh ide Raisa, kami mulai berkomunikasi tentang proyek ini dengan Antenna sebagai label dan agensi dari Sam. Ini pertama kali bagi kami bekerja sama dengan agensi Korea Selatan," ujar Adryanto Pratono, CEO JUNI Records dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Tempo.

Someday akan menjadi terbosoan bagi JUNI Records dan Raisa tahun ini. Adryanto melihat lagu ini akan menjadi jembatan bagi penggemar Raisa dan penggemar Sam Kim. “Ini kesempatan bagu bagi JUNI untuk berkolaborasi dengan musisi generasi Korean Wave. Raisa dan Juni berharap ii hanyalah sebuah awal dari banyak kolaborasi di masa depan. Akan selalu menjadi mimpi kami untuk bisa berkolaborasi dengan musisi dunia,” kata Adryanto.

Sam Kim adalah penyanyi asal Amerika yang memilih berkarier di Korea Selatan. Oleh penggemarnya Sam dijuluki ‘OST King’ karena banyak lagunya yang dipakai sebagai soundtrack drama. Beberapa drama yang menggunakan lagu SAM adalah Goblin, Search: WWW dan It’s Okay To Not Be Okay.

Lagu Sam yang berjudul Love Me Like That, digunakan untuk serial drama populer Nevertheless. Lagu ini membawa Sam mencapai tingkat kepopuleran yang baru. Love Me Like That merupakan lagu pop akustik yang diharmonisasi secara sempurna dan memberi perasaan emosional pada pendengarnya.

Lagu Someday sudah bisa didengar melalui platform digital. Sementara untuk video musiknya akan rilis lewat kanal YouTube Raisa. Video musik ini proses syutingnya dilakukan di tempat masing-masing, Indonesia dan Korea Selatan.

