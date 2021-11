Tiara Pangestika Melahirkan Anak Kedua, Arief Muhammad: Lahir di Tanggal Cantik

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Arief Muhammad dan Tiara Pangestika telah dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin perempuan. Tipang sapaan akrab Tiara melahirkan anak keduanya itu di tanggal cantik hari ini, Kamis, 11 November 2021.

"Alhamdulillah, lahir dengan sehat dan menggemaskan di tanggal cantik 11-11 tahun ini. Kenalin, Mecca Ayu Amanjiva," tulis Arief di Instagram beberapa menit lalu. Ia sekaligus mengunggah foto dan video putrinya yang baru saja lahir dengan diselimuti oleh kain berwarna merah muda dan kuning.

Berbeda dengan Arief, Tipang justru mengunggah fotonya bersama Arief sambil memamerkan papan tulisan nama putri mereka beserta tanggal lahirnya. Keduanya merangkainya sendiri di kamar rawat inap rumah sakit. "Selamat datang di Dunia, Mecca Ayu Amanjiva," tulis Tipang di Instagram.

Tipang kemudian menjelaskan arti nama anak keduanya itu. "Mecca, atau Kota Suci Mekkah, yang selalu punya tempat spesial di hati kami, selalu dirindukan, dan selalu dikagumi kesakralan & keindahannya," tulisnya. "Ayu, cerminan keanggunan, kelembutan, ketulusan, dan keindahan kepribadian wanita."

Untuk nama terakhir, Amanjiva artinya adalah aman jiwa dan kehidupannya. "Jiwa yang aman, hidup yang tenang.. Mami Papi harap jiwa dan hidupmu selalu terasa aman, bebas dari ancaman, dan segala gangguan. Semoga nama ini bisa jadi doa baik untukmu mengahadapi dunia yang nggak selalu ramah ini, Nak.." tulisnya.

Para sahabat Arief Muhammad dan Tiara Pangestika ikut menyambut bahagia kelahiran anak keduanya itu. "Welcome baby Mecca," tulis Gading Marten. "Welcome to the world baby mecca," tulis Shandy Purnamasari. "Congrats Arief & Tipang! Gemes bangett Mecca, semoga jadi anak soleha," tulis Tasya Kamila. "Maa Syaa Allah, selamat yaaa, Rif semoga menjadi anak yang sholehah," tulis Teuku Wisnu.

Arief Muhammad mengabarkan kehamilan anak keduanya ini pada 20 April 2021 di Instagram saat dirinya tengah berjuang melawan Covid-19. Pasangan yang menikah pada 2016 ini mengikuti program bayi tabung dan sempat mengalami kegagalan pada 2018. Pada program kedua, lahirlah anak pertama Arief dan Tipang, Ibrahim Wishaka El Emran atau Baim pada 5 Juni 2020.

Baca juga: Rumah Arief Muhammad Pakai Lift, Netizen: Pakai Barcode Pedulilindungi?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.