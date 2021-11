Wregas Bhanuteja Menang Piala Citra Sutradara Terbaik FFI 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Wregas Bhanuteja berhasil memenangkan Piala Citra sebagai Sutradara Terbaik untuk film Penyalin Cahaya di Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2021. Penyalin Cahaya merupakan film panjang pertama yang dibuat oleh Wregas yang juga meraih Piala Citra sebagai Film Terbaik di FFI 2021.

Ia mengaku melewati perjalanan yang panjang dan tidak mudah membuat karya di tengah pandemi. "Saya tidak akan berhasil melewati semua ini tanpa dukungan dari orang-orang yang mempercayai saya begitu dalam, produser dan para kru yang percaya pada semua konsep, gambaran, visi, dan para pemain yang berproses selama berbulan-bulan," kata Wregas saat menerima Piala Citra pada Rabu, 10 November 2021.

Selain menyebutkan nama para produser, kru yang terlibat, dan pemain Penyalin Cahaya, Wregas juga mengucaptak terima kasih kepada keluarganya yang telah menjadi pendukung utamanya selama ini. Wregas tidak lupa mengapresiasi para nominasi Sutradara Terbaik lainnya, Aria Kusumadewa (Bidadari Mencari Sayap), Kamila Andini (Yuni), Lukcy Kuswandi (Ali & Ratu Ratu Queens), Riri Riza (Paranoia), dan Randolph Zaini (Preman). "Kita berjuang bersama di tengah pandemi untuk perfilman Indonesia, semua usaha kerja keras saya sangat menghormati," katanya.

Penyalin Cahaya mendapat kesempatan diputar di Festival Film Internasional Busan 2021 dan berkompetisi dalam kategori New Currents. Wregas berharap pesan yang ingin disampaikan di Penyalin Cahaya dapat diterima dengan baik dan dinikmati oleh seluruh dunia.

"Semoga film Penyalin Cahaya tidak hanya berhenti untuk di malam ini tapi semua pesan untuk kita bersama-sama melawan kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman untuk kita hidup bisa tersebarluaskan ke seluruh dunia," katanya.

Penyalin Cahaya akan segera tayang di Netflix pada 13 Januari 2022. Penyalin Cahaya mengikuti seorang perempuan muda bernama Sur (Shenina Cinnamon) yang hidupnya berubah setelah fotonya yang sedang mabuk tersebar luas dan membuatnya kehilangan beasiswanya. Dengan bantuan Amin (Chicco Kurniawan), teman masa kecilnya yang bekerja sebagai petugas fotokopi di kampus, Sur bertekad untuk mengungkap kebenaran dengan meretas telepon seluler teman-teman kampusnya.

Wregas Bhanuteja menjadi sutradara Indonesia pertama yang meraih penghargaan di Festival Film Cannes setelah film pendeknya, Prenjak (In the Year of Monkey), memenangkan Leica Cine Discovery Prize di Semaine de la Critique ke-55 pada tahun 2016. Film tersebut juga dianugerahi Piala Citra sebagai Film Pendek Terbaik di Festival Film Indonesia 2016.

Sebelumnya, Wregas Bhanuteja meraih predikat sutradara termuda yang berkompetisi dalam Festival Film Internasional Berlin 2015 melalui film pendek Lembusura (2015). Selain itu, film pendek Tak Ada yang Gila di Kota Ini karya Wregas juga dinobatkan sebagai Film Pendek Terbaik di Festival Film Indonesia 2019, serta berkompetisi di Festival Film Sundance, Festival Film Internasional Busan, dan Festival Film Locarno.

Baca juga: Film Penyalin Cahaya Siap Tayang di Netflix 13 Januari 2022