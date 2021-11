Selain Angela Tanoesoedibjo, 4 Selebritas ini pun Pernah Pingsan Mendadak

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo, menjadi sorotan publik. Saat sedang mengikuti acara pembukaan Atraksi Budaya Prajurit Solo di Keraton Surakarta pada Sabtu, 6 November lalu, tubuh Anglea oleng dan pingsan mendadak.

Tokoh atau selebritas pingsan saat sedang tampil di depan publik bukanlah suatu hal yang baru. Penyebab pingsannya seseorang pun beragam, mulai dari kelelahan, dehidrasi, hingga kepanasan. Dilansir dari berbagai sumber berikut 4 tokoh yang pernah jatuh pingsan saat sedang tampil di depan umum.

Ustad Zacky Mirza

Pingsan mendadak ternyata juga pernah dialami oleh Ustaz Zacky Mirza pada Ahad, 18 April 2021 saat sedang memberikan dakwah. Suara Ustaz Zacky yang tengah melantunkan lafal ‘la illaha illallah’ di mimbar salah satu masjid di Pekanbaru, Riau, tiba-tiba melambat dan melemah, kemudian ia pingsan.

Via Vallen

Via Vallen pernah pingsan saat sedang tampil di atas panggung. Kejadian ini berlangsung pada Jumat, 10 Agustus 2018 di Lapangan Tembiring, Demak, Jawa Tengah. Kejadian pingsan penyanyi tembang Sayang ini berlangsung saat Via tengah berswafoto bersama penggemarnya.

Jenita Janet

Salah satu pedangdut Tanah Air, Jenita Janet pernah menjadi perbincangan publik saat insiden pingsan mendadak yang dialaminya. Kejadian ini berlangsung pada 2018 silam, saat perempuan berusia 33 tahun itu sedang tampil di salah satu acara musik.

Christian Eriksen

Pingsan mendadak yang mendapat sorotan dunia, saat Christian Eriksen tengah bermain dalam pertandingan Euro 2020, pemain sepak bola asal Denmark ini tiba-tiba mengalami kolaps yang mengakibatkan Christian Eriksen pingsan mendadak. Kejadian pingsannya gelandang berusia 29 tahun itu berlangsung pada menit ke-43 di tengah pertandingan yang menentukan.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Kejadian Pingsan Mendadak Angela Tanoesoedibjo, ini 8 Cara Cegah Pingsan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.