Vin Diesel Tawarkan Damai dan Minta Dwayne Johnson Main di Fast and Furious

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan Vin Diesel dan Dwayne Johnson perlahan mulai mencair. Secara terbuka Diesel mengajak Dwayne Johnson atau yang lebih dikenal dengan panggilan The Rock untuk bergabung di film terakhir Fast and Furious. Menurut Diesel, ia ingin memenuhi janjinya pada Paul Walker untuk membuat film terakhir yang terbaik.

“Waktunya telah tiba. Aku sudah mengatakan padamu beberapa tahun yang lalu kalau aku akan memenuhi janjiku pada Pablo (Paul Walker). Aku berjanji kalau kita akan mencapai dan membuat Fast terbaik di perjalanan terakhir yaitu 10! Aku mengatakan ini karena cinta, tapi kamu harus hadir, jangan biarkan ini jadi hampa,” tulisnya melalui halaman Instagramnya, Ahad, 7 November 2021.

Johnson pertama bergabung di film Fast & Furious: Fast Five produksi tahun 2011, berperan sebagai Lucas Hobbs, agen keamanan diplomatik. Ketegangan antara Diesel dan Johnson terjadi saat syuting film Fast and Furious: The Fate of the Furious, pada 2017. Saat itu melalui akun Facebooknya, Dwayne The Rock Johnson mengecam salah satu lawan mainnya ini.

“Beberapa berperilaku sebagai pria sejati dan benar-benar profesional, sementara yang lain tidak. Saat kalian menonton film ini April mendatang dan terlihat aku seperti tidak berakting di beberapa adegan dan darahku benar-benar mendidih, kalian benar,” tulisnya di unggahan yang sudah dihapus, dilansir dari USA Today, Ahad, 7 November 2021.

Aktor laga, Vin Diesel mengunggah fotonya dengan Dwayne Johnson. Foto: Instagram Vin Diesel.

Sejak saat itu keduanya saling sindir di beberapa wawancara. Namun, kini Diesel sepertinya berusaha kembali mengajak Johnson dan menyebutnya berperan penting dalam film itu.. “Hobbs tidak bisa diperankan oleh orang lain. Aku berharap kamu bangkit kembali dan memenuhi takdirmu,” tulis Diesel.

Untuk membuktikan kalau mereka adalah keluarga, Diesel menyebut Johnson sebagai saudaranya. Ia bahkan mengingatkan anak-anaknya selalu menganggap Johnson sebagai paman.

“Adikku Dwayne, waktunya telah tiba. Dunia menunggu akhir dari Fast 10. Seperti yang kamu tahu, anak-anakku selalu menyebutmu sebagai Uncle Dwayne di rumahku. Tidak ada liburan yang berlalu tanpa kalian saling mengirim pesan satu sama lain,” tulis Diesel.

Unggahan Diesel ini belum ditanggapi oleh Johnson. Kenneth Johnson, salah satu bintang serial SWAT mengomentari unggahan Diesel. “Muncullah, main dengan Vin. Terlepas dari apapun. F10 akan sangat sangat epik,” tulisnya.

Dwayne Johnson sempat membintangi tiga film Fast and Furious. Bersama dengan Jason Statham, mereka membintangi spin off dari Fast and Furious yaitu Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Rencananya, Fast and Furious 10 akan tayang di bioskop 7 April 2023. Vin Diesel akan hadir bersama dengan bintang-bintang lain seperti Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster dan Michelle Rodriguez.

DEWI RETNO | USA TODAY

Baca juga: Meadow Walker Menikah, Vin Diesel Gantikan Posisi Paul Walker